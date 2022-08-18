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общество

Оставят без денег к 1 сентября? Стало известно, кто получит по 5000 рублей к школе

Фото Оставят без денег к 1 сентября? Стало известно, кто получит по 5000 рублей к школе
Фото Оставят без денег к 1 сентября? Стало известно, кто получит по 5000 рублей к школе

Freepik.com

Очередную меру поддержки от государства смогут получить многодетные семьи проживающие в Новосибирской области.

Для многодетных семей, которые проживают на территории региона будут предусмотрены единовременные денежные выплаты при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, а также в вуз.

Фото Оставят без денег к 1 сентября? Стало известно, кто получит по 5000 рублей к школе 2

Размер данного пособия составляет 5000 и 10 000 рублей соответственно. Для приобретения школьно-письменных принадлежностей малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежегодную помощь в размере 300 рублей на каждого школьника. Ещё одной мерой поддержки при покупке одежды для занятий станет выплата в размере 2000 рублей, на которую родители также могут подавать заявку ежегодно.

Заявления можно подать в центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания, МФЦ, на портале Госуслуг. Приём заявлений на текущий год — до 31 декабря.

Ранее Сиб.фм писал о том, что для нуждающихся граждан были увеличены выплаты на 100 тысяч рублей. Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет, а также напомним, как семьям с детьми получить материальную помощь.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
школьники
выплаты
вуз
семьи с детьми
многодетные
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