УК ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске

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Управляющая компания ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске, в ходе которого топ-менеджеры компании представили анализ развития ситуации на рынках, поделились прогнозами и ответили на вопросы клиентов. В мероприятии приняли участие управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий и директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец.

УК ПСБ продолжает серию встреч «PRO Инвестиции» в этом году, подобные тематические дискуссии в мае и июне прошли в других крупных российских городах: Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Самаре.



В ходе встречи Андрей Русецкий представил глубокую аналитику ситуации на глобальном и российском фондовом рынке, обозначил ключевые тенденции в различных классах активов и основные факторы, влияющие на стратегию формирования сбережений. В частности, эксперт акцентировал особое внимание на наиболее интересных инвестиционных возможностях в условиях введения ограничительных мер и снижения ключевой ставки Банка России. Участники мероприятия получили ответы на интересующие их вопросы и пообщались в неформальной обстановке.



«В условиях меняющейся экономической ситуации у клиентов особенно востребована первоклассная и своевременная экспертиза. Наши мероприятия нацелены на то, чтобы предоставить клиентам исчерпывающую информацию по возникающим вопросам и дать анализ ключевых факторов, на которые стоит опираться при принятии финансовых решений в новых реалиях. На российском рынке, несмотря на санкционные ограничения, есть перспективные идеи и инвестиционные продукты для эффективного управления личным благосостоянием. Наша задача – рассказать об этом и обеспечить клиентов экспертной поддержкой, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в текущей ситуации на рынках», – сказал директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец.