Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес

УК ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске

Фото УК ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске
Фото УК ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске

Фото: ПСБ

Управляющая компания ПСБ провела бизнес-завтрак для клиентов в Новосибирске, в ходе которого топ-менеджеры компании представили анализ развития ситуации на рынках, поделились прогнозами и ответили на вопросы клиентов. В мероприятии приняли участие управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий и директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец.

УК ПСБ продолжает серию встреч «PRO Инвестиции» в этом году, подобные тематические дискуссии в мае и июне прошли в других крупных российских городах: Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Самаре.

В ходе встречи Андрей Русецкий представил глубокую аналитику ситуации на глобальном и российском фондовом рынке, обозначил ключевые тенденции в различных классах активов и основные факторы, влияющие на стратегию формирования сбережений. В частности, эксперт акцентировал особое внимание на наиболее интересных инвестиционных возможностях в условиях введения ограничительных мер и снижения ключевой ставки Банка России. Участники мероприятия получили ответы на интересующие их вопросы и пообщались в неформальной обстановке.

«В условиях меняющейся экономической ситуации у клиентов особенно востребована первоклассная и своевременная экспертиза. Наши мероприятия нацелены на то, чтобы предоставить клиентам исчерпывающую информацию по возникающим вопросам и дать анализ ключевых факторов, на которые стоит опираться при принятии финансовых решений в новых реалиях. На российском рынке, несмотря на санкционные ограничения, есть перспективные идеи и инвестиционные продукты для эффективного управления личным благосостоянием. Наша задача – рассказать об этом и обеспечить клиентов экспертной поддержкой, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в текущей ситуации на рынках», – сказал директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ПСБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19832
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
16791
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
16530
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
13350
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
11916
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10998
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
8460
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты