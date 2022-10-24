72% работающих жителей Новосибирска используют WhatsApp для рабочей переписки

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Половина пользователей WhatsApp в Новосибирске не готовы расстаться с мессенджером.
Депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. В связи с этим сервис SuperJob выяснил, что 72% работающих жителей Новосибирска используют WhatsApp в рабочей переписке, и половина из них не готовы расставаться с мессенджером.
Аналитики SuperJob провели опрос в Новосибирске среди трудоустроенных экономически активных граждан.
Женщины используют WhatsApp для общения с коллегами и деловыми партнерами чаще, чем мужчины: 79% против 67%.
49% пользователей высказались против запрета на использование мессенджера в рабочей переписке, «за» — 24%.
При этом 53% работников готовы отказаться от WhatsApp, и 7 из 10 готовы удалить рабочие контакты из приложения при необходимости.
Мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (32% против 15%).
Работники организаций объясняют, почему они высказываются в пользу признания сервиса связи незаконным.
«Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах».
«В нашей организации WhatsApp используется для распространения тех указаний, которые руководству не хватает духа распространять обычными способами, и очевидно, что эти указания чаще всего не совсем законные».
«Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах».
Ранее новосибирский Минобр организовал опрос родителей о поборах в школах и детсадах.
Также мэрия Новосибирска запустила опрос граждан для разработки проекта парка «Усть-Тула» на левом берегу.
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