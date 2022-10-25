23 ноября в Новосибирске на сцене Маяковского выступит Алексей Глызин

Фото: Агентство «ЯгоDа»
В Концертном Комплексе им. В. Маяковского пройдет концерт Заслуженного артиста России Алексея Глызина.
Со времени работы в "Веселых ребятах" Алексей Глызин ничуть не изменился, – он всё такой же энергичный и жизнерадостный.
Неповторимый тембр голоса певца, хорошо знакомый по песням "Зимний сад", "Ты не ангел", "То ли воля, то ли неволя" и "Поздний вечер в Сорренто", легко узнаваем. Уникальный тенор определяют с первых нот в любом уголке России.
На концерте 23 ноября в Новосибирске зрителей ждёт большая программа из любимых хитов и только с живым звуком. Приходите и получите удовольствие от встречи с замечательным артистом!
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