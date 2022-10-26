Богатыри из Баклушей и пух для итальянских пуховиков: открываем Доволенский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летнему юбилею Новосибирской области, продолжает рассказывать о том, чем удивил нас каждый из 30 районов региона. В Доволенском районе мы побывали на предприятии, производящем пух, из которого шьют пуховики и подушки итальянцы, немцы и японцы, а также понаблюдали за ратным поединком юных наследников Александра Невского и ловкостью юных циркачей.

Для нас, как, наверное, и для большинства новосибирцев, Доволенский район ассоциировался, в первую очередь, с санаторием, который уже 57 лет известен не только в нашей области, но и за ее пределами. Расположенная в 280 км от Новосибирска, неподалеку от озера Довольное и еще тройки живописных озер, эта одна из старейших здравниц славится минеральной водой «Доволенская», которая по химическому составу близка к минеральным водам «Ессентуки».

Но мы решили не останавливаться на популярных местах и отыскать в районе менее известные, но не менее удивительные объекты.

Итак, едем в село с позитивным названием Довольное!

Справка

Доволенский район образован в 1930 году.

Расположен в южной части Новосибирской области, в 312 км от г. Новосибирска и 107 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

Площадь — 4,4 тыс. кв. км.

Численность населения – 15,7 тыс. человек.

В районе 13 сельсоветов, объединяющих 27 населенных пунктов.

Административный центр – с. Довольное (6704 человека).

Протяженность автомобильных дорог-438,4 км, из них с твердым покрытием-381,8 км.

По территории района протекают две реки: на севере – река Чулым, в средней части – река Баган.

В районе более 15 крупных пресных озер, богатых рыбой, и несколько памятников природы регионального значения: «Индерский рям» — самый южный болотный массив с северной растительностью в лесостепной зоне Западной Сибири, «Урочище Золотая Нива», «Займище Старогорносталевское», «Покровская лесостепь».

Подъезжая к райцентру, обращаем внимание на необычные дорожные работы: у самой обочины специальная машина — мульчер лихо, под самый корень срезает не только густо разросшуюся высокую траву, но даже кусты и молодую древесную поросль.

Впрочем, работы эти, как пояснили в компании -партнере нашего проекта АО «Новосибирскавтодор», вполне обыденные и регулярно проводятся в рамках летнего содержания дорог. Поскольку нормативы безопасности движения требуют, чтобы в пределах 2 метров от дороги не было никакой растительности. Просто в мегаполисе с его сплошным асфальтом такие работы встретишь не часто, разве что – на окраинах или при поездке на дачу.

Ровесник Санкт-Петербурга

Знакомство с райцентром начинаем с местного краеведческого музея, который бережно хранит историю района. Как и территории многих других районов нашей области, земли современного Доволенского района в древние времена заселяли кочевники, а в средневековье – тюркские племена. Накануне присоединения Сибири к России территория была частью Сибирского ханства.

Первые русские поселения появились здесь в XVII–XVIII веках. И одним из первых было как раз Довольное, которое возникло, согласно свидетельствам, в один год с Санкт-Петербургом — в 1703 году.

В районе сохранилась легенда, связанная с названием села. По преданию, когда переселенцы из западных районов России остановились на ночлег на территории будущего района, им так понравились местные плодородные земли и река, богатая рыбой, что они решили здесь обосноваться.

Наутро никто из них не захотел идти дальше. «Довольно, хватит, лучшего места нам не найти!», — сказали они, решив так и назвать свое поселение: Довольное.

До революции село славилось своим маслом, которое поставлялось во многие сибирские города и даже в другие страны.

Старинными являются и такие села района как Баклуши и Волчанка, основанные в начале XIX века.

Как житель Доволенского района стал национальным героем Северной Кореи

Неподалеку от музея, напротив мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественой войне, располагается Аллея воинской Славы. У этого комплекса, встречающего аркой с портретами великих российских полководцев всех времен – Суворова, Кутузова, Ушакова, Жукова — интересная история: это поистине народный мемориал.

Началось все с инициативы пограничников, которые в начале 2000-х годов обратились в районную администрацию с предложением установить в парке памятный знак, где бы они могли собираться в свой праздник. Постепенно этот скромный памятный знак стал разрастаться в мемориальный комплекс с изображением трех былинных богатырей как первых пограничников, контуром России с напоминанием о неприкосновенности ее границ и стендами с рассказом об истории пограничных войск.

Года через два примеру пограничников последовали десантники. За ними — моряки, ракетчики, воины, служившие в Германии. Затем здесь же установили памятники героям локальных войн и чернобыльцам.

Не забыли и о героях гражданской войны – о подвиге партизан напоминает памятник в глубине аллеи.

А рядом с аркой у входа — памятники полным кавалерам Орденов Славы и Героям Советского Союза.

Среди них – памятник человеку, чью память до сих пор раз в пять лет приезжает почтить делегация Северной Кореи.

Этот человек — Яков Новиченко — национальный герой КНДР, которому поставили памятник в Пхеньяне и сняли художественный фильм «Секунда на подвиг».

Дело в том, что в 1946 году Яков Тихонович спас вождя Северной Кореи Ким Ир Сена. Подразделению младшего лейтенанта Новиченко поручили охранять правительственные трибуны на привокзальной площади Пхеньяна, где проходил праздничный митинг, посвященный годовщине со дня Первомартовского движения. На трибуне находилось практически все руководство молодой северокорейской республики. Неожиданно в момент выступления лидера на трибуну из толпы полетела граната.

Стоящий у трибуны Новиченко не растерялся и схватил упавшую гранату. Однако отбросить ее было некуда, так как вокруг была многотысячная толпа корейцев. И тогда офицер накрыл гранату своим телом. Он чудом выжил, потерял руку и повредил глаз. От гибели его спасла книга в толстом кожаном переплете «Брусиловский прорыв», которую он прихватил с собой и спрятал под шинелью.

В 1984 году лидер КНДР Ким Ир Сен, будучи с визитом в Советском Союзе, разыскал своего спасителя. Новиченко присвоили звание Героя Труда КНДР. Его семья с тех пор регулярно ездила по приглашению в КНДР. Ее сначала принимал Ким Ир Сен, потом его сын Ким Чен Ир, а теперь внук Ким Чен Ын. А корейские школьники изучают подвиг советского офицера по учебникам.

Историки считают, что, если бы не мужество советского офицера, история КНДР могла бы развиваться иначе.

Сейчас на Аллее Славы в Довольном проходят уроки патриотического воспитания для школьников, проводят мероприятия патриотические клубы.

Радость длиной полвека

Одной из достопримечательностей Довольного можно смело назвать и местный цирковой коллектив, которому уже более полувека, а в будущем году исполнится 50 лет, как он впервые получил звание народного. А в 2007 году сельский коллектив попал в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Коллектив года».

В Доме культуры еще только заканчивают летний ремонт, а юные артисты уже приступили к репетициям. Кстати, направляясь на встречу с коллективом, мы заметили, что и этот важный социальный объект ремонтируют с использованием продукции генерального партнера нашего проекта: на площадке мы заметили знакомые мешки с логотипом АО «Искитимцемент».

А в зале уже вовсю кипит работа: малыши с азартом и весело шлифуют акробатические номера, девчонки постарше работают с диаболой.

А когда под лирическую музыку взмыли вверх юные воздушные гимнастки в кольце, что-то отозвалось в душе каким-то необыкновенным волнительным трепетом.

Режиссер доволенского народного циркового коллектива «Радость» Наталья Грицаенко, сама выросла на этой сцене – в свое время начинала заниматься у Станислава Венкова — руководителя, который в 1969 году основал этот цирк, потом занималась у его преемников. А сейчас сама учит детей мастерству, дисциплине и вдохновляет их на творчество.

«Доволенский след» в европейской одежде

Никогда бы не подумали, что, покупая модный итальянский или немецкий пуховик, мы приобретаем одежду, основу которой составляет продукция доволенского предприятия.

А, между тем, это именно так. Высочайшего качества гусиный пух ООО «Сибирский пух» поставляется прямиком на швейные фабрики Германии, Италии, Польши, Японии и других стран.

А о том, что это действительно продукция высшего качества, свидетельствуют сертификаты, подтверждающие соответствие сырья международным стандартам и стандартам Таможенного Союза.

Уникальное преимущество доволенского пуха, по словам исполнительного директора ООО «Сибирский пух» и директора «Сибирской пуховой компании» Владимира Авика – в его безупречной экологической чистоте: птица выращивается практически без использования вредной химии. У местных предприятий и частников, которые поставляют перо «Сибирскому пуху», на это попросту нет средств.

«Японцы – народ дотошный, они делали исследования даже на изотопы, в их лабораториях есть такая возможность, и наш пух полностью проходил на соответствие нормам», — рассказывает Владимир Яковлевич.

Пока основная часть продукции уходит на экспорт. Впрочем, заверяет Владимир Авик, доволенского пуха и пера хватит на всех желающих. И уже сейчас есть клиенты и среди российских производителей – например, новосибирский «Синар» переходит на продукцию из Довольного.

Нам удалось увидеть все этапы производства пухоперового сырья – от первичной визуальной оценки качества и сортировки, лабораторного контроля до переработки на новейшем высокотехнологичном оборудовании и упаковки.

Нам захотелось немедленно поделиться с нашими читателями новым открытием и показать, как работает это уникальное предприятие, ведь во всей России подобных ему наберется не больше трех. Подключив роутер нашего партнера – федерального мобильного оператора Yota, руководитель нашей экспедиции проводит для наших подписчиков в соцсетях трансляцию -экскурсию по цехам компании.

В заключение экскурсии мы оказываемся на стройплощадке, где компания, которая уверенно развивается, возводит дополнительные мощности.

Оп! А вот и снова знакомые мешки «Искитимцемента». Прораб охотно поясняет, что они давно уже используют цемент исключительно искитимского завода, так как качество продукции, по его мнению, на сегодняшний день, лучшее в регионе. Только последние 10 лет, после того, как однажды столкнулись с поддельным цементом, упаковка которого визуально практически не отличалась от оригинальной, они закупают цемент непосредственно на заводе АО «Искитимцемент».

Завершив знакомство с производством пушистой продукции, отправляемся в село Волчанка, чтобы поделиться с жителями глубинки актуальной информацией от наших партнеров.

Предупреждает не только Минздрав

К сожалению, и одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири — АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») в последнее время вынуждено все чаще предупреждать потребителей о том, что на строительном рынке стремительно выросло количество фальсификата.

Искитимский завод выпускает семь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства. В год предприятие способно производить до 2,1 млн тонн продукции. Объем колоссальный. И качество стройматериала не только подтверждено соответствующими сертификатами, но и проверено временем и крупнейшими российскими стройками, в числе которых взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево, вокзал «Новосибирск-Главный», Новосибирский академический театр оперы и балета, аквапарк «Аквамир». Отгружался цемент и для строительства БАМа, Останкинской телебашни.

Бренд известен всем высоким качеством и надежностью, поэтому пользуется неизменным доверием и спросом у покупателей. И этим все чаще стали пользоваться недобросовестные производители цемента, выпускающие продукцию низкого качества, с большим процентом разнообразных дешевых добавок под известным брендом. Фальсификат нелегальные производители пытаются замаскировать под продукцию АО «Искитимцемент», делая упаковку похожей на оригинальный продукт искитимского завода настолько, что ее легко спутать даже профессиональным строителям. На упаковке так же пишется название города Искитим, дизайн имитирует фирменную упаковку надежного компании.

Сбыт цемента неустановленного качества осуществляется не только на стихийных строительных рынках, но и в Интернете, стараясь проникнуть на серьезные площадки.

Мы сами смогли убедиться в одном из районов, как на стройплощадку социально важного объекта просочился фальсификат, причем строители даже не подозревали, что имеют дело с подделкой, хотя и отмечали подозрительное качество.

А поведение фальсификата при строительстве действительно непредсказуемо: как отреагирует готовая строительная смесь, изготовленная с использованием стройматериал сомнительного качества на те или иные нагрузки – не известно. По наблюдениям специалистов АО «Искитимцемент», к которым часто обращаются жертвы фальсификата, поддельный цемент непрочен, и конструкции, построенные с его использованием, недолговечны.

Показав селянам оригинальную упаковку цемента искитимского завода, руководитель нашей экспедиции подробно рассказал, на что обращать внимание при покупке этого стройматериала.

Важно, чтобы на упаковке были указаны все реквизиты завода-изготовителя и логотип, а также ГОСТы, рекомендации по применению, знак соответствия обязательной сертификации; номер сертификата соответствия, подлинность которого можно проверить на сайте Росаккредитации.

Если есть возможность, желательно даже взвесить упаковку. Поскольку в фальсификате часто встречаются превышающие нормативы недовесы. Причем, с недовесами не стесняются продавать не только мешки по 50 кг, но и мелкие фасовки – по 1, 3 и 5 кг.

Ну, и, разумеется, надежнее всего приобретать цемент в крупных специализированных магазинах.

В заключение мы предложили жителям Волчанки несколько вопросов о работе завода. И те, кто внимательно слушал наш рассказ о предприятии и вспомнил, что основной сырьевой базой завода является Чернореченский известняковый карьер, а самое «длинное» оборудование на заводе — вращающиеся печи, длина которых 170 м, получили фирменные сувениры.

В завершение встречи мы провели традиционную лотерею от Новосибирскэнергосбыта, предварительно напомнив селянам о возможностях приложения для оплаты услуг ЖКХ Платосфера. Многие жители Волчанки, впрочем, давно пользуются этим сервисом, позволяющим оплачивать услуги ЖКХ одновременно за адресов.

Те же, у кого оно еще не было установлено, смогли скачать Платосферу с нашей помощью, точнее, с помощью нашего партнера – федерального мобильного оператора Yota, интернет которого отлично справился с задачей даже вдали от райцентра. А представитель Новосибирскэнергосбыта подробно ответил на вопросы, которые задали ему жители села, пользуясь присутствием представителя ресурсоснабжающей организации.

В заключение руководитель нашей экспедиции символически сравнил Платосферу с сервисом Госуслуг, предположив, что в самом ближайшем будущем неизбежен всеобщий переход на этот сервис как на максимально функциональный и интуитивно понятный.

Русь былинная, или богатыри из Баклушей

«Русь могучая, Русь былинная, Русь грядущая, Русь единая» — под этим резным плакатом в небольшой комнатке несколько юношей и девушек лет 14 -15 увлеченно мастерят кольчуги.

Пока мы следим, как ловко – колечко к колечку — собирают свою будущую боевую амуницию ребята – члены военно-патриотического клуба «Ратоборец», их руководитель и по совместительству учитель технологии и ОБЖ местной школы Сергей Вертков, рассказывает, с чего начиналась эта работа.

«В 2011 году я начал работать в школе учителем и задался целью создать здесь военно-патриотический клуб», — вспоминает Сергей Николаевич.

Тематику долго придумывать не пришлось, так как сам с детства всерьез увлекался историей и направлением исторической реконструкции, изучал по книгам, какие костюмы носили воины древней Руси. Эпоху выбрал XI — XIII века: на чем, как не на примере князя Александра Невского лучше всего можно показать детям разносторонний опыт блестящего воина и дипломата, посвятившего жизнь служению Отечеству!

«Сначала у нас была чисто историческая реконструкция, но со временем на первое место вышла военно-патриотическая работа, военное дело», — добавляет Сергей Николаевич. И теперь у клуба два направления: историческая реконструкция и начальная военная подготовка.

Древнерусские доспехи — кольчуги, шлемы, щиты, мечи ребята делают сами под руководством своего руководителя из подручных средств – в ход идут проволока, железные пластины и даже металлолом. Сами шьют костюмы и знамена.

Одновременно изучают историю, учатся любить свою землю. Историческое фехтование на мечах воспитывает понятия о чести и достоинстве: здесь все по правилам.

За время существования клуба здесь уже образовалась целая костюмерная, которая напоминает небольшой музей: знамена, одежда, древнерусские доспехи и рыцарские латы.

Интересно, что девчонки занимаются в клубе с не меньшим интересом, чем парни, и с таким же азартом сражаются в поединках. Юные ратоборцы облачаются в костюмы, чтобы показать нам свое искусство. Юношеский задор в глазах и одновременно серьезность – чувствуется, что для них это не просто забава, а возможность быть сопричастным подвигам своих предков.

На богатырей из Баклушей уже обратили внимание профессиональные реконструкторы. Центр русского боевого искусства «Русский щит» периодически приглашает баклушинских школьников поучаствовать в различных фестивалях, в том числе, в Новосибирске. Ребята часто выступают в Нарымском сквере в Новосибирске, участвуют в фестивалях традиционной воинской культуры «Где стоишь — там и поле Куликово», спартакиаде «Молодецкие игры».

Не отстают они и в начальной военной подготовке: в этом году команда заняла 2-е место в областной игре «Зарница».

На прощанье желаем ребятам новых успехов и отправляемся в гости к человеку, который, как никто знает цену ратным подвигам.

«Когда все вместе – тогда будет порядок»

Героиня нашего сюжета — ровесница Новосибирской области: 20 октября ей исполнится 85 лет.

Своего отца и братьев узнать не успела — они не вернулись с войны: отец пропал без вести, один из братьев сгорел в танке на Ладоге, другой был в пехоте, и тоже погиб.

Доучиться в школе не получилось. В тринадцать с небольшим лет пришлось выйти на работу. «Снег уже выпал. Надела ледяные сапоги дырявые и потопала на ферму», — печально улыбается женщина. За 42 года стажа, вспоминает ветеран, кем только не пришлось работать: и на прицепах, и дояркой.

Муж тоже был ранен войной – воевал в Прибалтике, после ранения пролежал в госпитале около полутора лет, став инвалидом войны. Жилось трудно, воспитывали трех своих и одного приемного ребенка – дочь умершей сестры.

Но всем смогли дать образование. Вспоминая о прожитых годах, женщина порой не может сдержать слез.

Что помогало? Сплоченность – считает ветеран: «В поселке мы жили все как одна семья, дружно и весело – за угольком шли друг к другу, всегда с песней, всегда с пляской. Едут бабы на быках на покос – и поют, и плачут. Вечером после работ сели, и опять – и поют, и пляшут, и плачут». В поле вместе, с поля вместе, в домах раньше у всех дверь открыта была.

По словам ветерана, люди помогали друг другу выживать. Во время войны все отдавали на фронт. «Вот брат прислал с фронта письмо: все хорошо, скоро победим, только руки мерзнут очень, рукавицы бы, — продолжает женщина. — Мама вечорки собирала, женщины вязали рукавицы и отправляли на фронт. Вязали пачками и отправляли на фронт – и для своих, и для незнакомых. А сейчас каждый к себе тянет».

Сравнивая те и нынешние времена, женщина замечает: «Материально сейчас лучше. А вот дружбы и согласия не хватает. Все разрозненны, каждый живет сам за себя».

А на просьбу дать совет, как преодолевать трудности, снова подчеркивает: «Сплоченность нужна. Когда народ будет весь ровный, тогда будет везде порядок. А если ты живешь хорошо, а я – плохо, никогда порядка не будет. Вот когда все вместе – тогда будет порядок».

Прощаясь, поздравив регион с юбилеем, ветеран желает всем мира, добра и сплоченности. «И все тогда будет хорошо», — заключает она.

Мы, в свою очередь, желаем ей здоровья, радости и долгих лет, восхищаясь про себя стойкостью и мужеством нашей героини, сумевшей через все испытания пронести свет и щедрость души и любовь к людям.

Конечно, путешествие по Доволенскому району было бы не полным без поездки на знаменитое озеро Довольное. Проезжаем мимо цветущего желтого поля – от живописного пейзажа не оторвать взгляд. Останавливаемся, чтобы запечатлеть на снимках эту природную красоту. Поначалу даже не сразу определили, что это – вроде бы, на рапс не похоже, но тогда что? Пробуем пожевать растение, и сразу же становится понятно: ну, конечно, это же горчица!

А вот и озеро. Оно уникально для региона, так как является источником минеральной йодобромной воды, находящейся на глубине 1306 м.

У пресных озер своя спокойная красота, здесь нет той нездешности и философской ауры, которую навевают соленые озера. Напротив, озеро очень уютно именно своими живописными, заросшими растительностью берегами. Говорят, здесь даже можно встретить гуляющих по пляжу лебедей.

Ну, а нам пора продолжать наш путь. До свидания, Доволенский район!

Доволенский район

Что посмотреть

Доволенский историко-краеведческий музей

Аллея воинской Славы в с. Довольное

Озеро Довольное

Памятник природы областного значения «Индерский рям»;

Памятник природы областного значения «Покровская лесостепь»;

Памятник природы областного значения «Старогорносталевское займище»;

Где отдохнуть

Санаторий «Доволенский»

Партнеры экспедиции: