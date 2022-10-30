Под Новосибирском купят ещё две квартиры для сотрудников прокуратуры

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Сотрудники прокуратуры в Новосибирской области получат ещё две служебные квартиры.

В Новосибирской области для сотрудников прокуратуры приобретут две служебные квартиры. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Общая стоимость недвижимости превысит 7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 7 ноября.

Первая квартира будет расположена в селе Довольное. Цена контракта на покупку жилья — 3,8 млн рублей. Квартира должна быть расположена в доме не старше 1990 года постройки. Комнат в служебном жилье должно быть три, а площадь будет составлять не меньше 80 квадратных метров.

Кроме того, для сотрудника Западно-сибирской транспортной прокуратуры купят квартиру в Барабинске. Ее стоимость составит 3 млн 750 тысяч рублей. Площадь жилья должна быть не меньше 58 квадратных метров.

Напомним, ранее квартиру за 7,2 млн рублей запланировала приобрести Генпрокуратура в Новосибирске.