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общество

Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете
Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете

Freepik, authors: RossHelen, MEDITERRANEAN, PoppyB, AD_photo, Mariia Skovpen, kcline

В погоне за идеальной фигурой многие отказываются от своих любимых продуктов, однако мало кто знает, что существует ряд продуктов, от потребления которых даже в большом количестве вес не прибавится. В материале Сиб.фм рассказываем о вкусных продуктах, которые можно есть без ограничений.

Овсяные хлопья

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 2

Тем, кто стремится к похудению, желательно начать свой завтрак с приготовления овсянки. Этот вкусный и полезный продукт полон белка и клетчатки, но при этом низкокалорийный. Съев одну порцию, человек долго будет чувствовать себя сытым, а еще получит большие преимущества для здоровья.

Огурец

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 3

Этот овощ содержит много жидкости, в которой постоянно нуждается организм человека. За счет ее высокого содержания, огурцы имеют минимальную калорийность. При этом они отлично утоляют аппетит и могут обеспечить чувством сытости на 1,5-2 часа.

Картофель запеченный

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 4

Картофель, приготовленный в мундире или запеченный на углях — полезный диетический обед. Так, в одном запеченном корнеплоде содержится 161 ккал, а также 4 г белка и ценная клетчатка.

Греческий йогурт

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 5

Греческий йогурт — это натуральный продукт питания без добавления топпинга, но обязательно содержащий живые бактерии. Такой продукт — отличный источник белка при минимальном содержании калорий. Если худеющий выбирает обезжиренный продукт, то в 250-граммовой порции будет 25 г белка и всего 150 ккал.

Шпинат

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 6

Эта мягкая на вкус зелень — ценный источник витаминов А, В4, Е и К, которые благодаря антиоксидантной активности могут предупредить развитие многих заболеваний. Содержит она также много кальция, калия, магния, железа и фосфора, из-за чего ее считают очень полезной для здоровья сердца. В одной приготовленной порции шпината всего 41 ккал и больше 4 г клетчатки. Шпинат можно добавлять в яйца, макароны, супы, соусы и коктейли.

Ягоды

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 7

Они не заменят основной прием пищи, но их действительно можно есть в большом количестве, не набирая вес. Разумеется, если нет противопоказаний по здоровью. Поэтому в сезон стоит налегать на клубнику, чернику, малину, ежевику, крыжовник и другие плоды.

Куриные яйца

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 8

Как выяснили ученые, в одном крупном яйце содержится около 72 ккал и 6 г белка, а к тому же много витаминов и минеральных веществ. При этом научные работы показывают, что завтрак с высоким содержанием белка может уменьшить количество перекусов в течение дня и снизить уровень гормона голода — грелина.

Яблоки

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 9

Яблоки относятся к продуктам, которые можно есть много, не набирая вес. Они на 85% состоят из воды, а потому имеют низкую калорийность — всего 45 ккал в одном плоде.

Диетическая рыба

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 10

Жиры, содержащиеся в рыбе, очень полезны для здоровья организма. Это Омега-3-6-9 жирные кислоты, которые необходимы для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы, здоровья кожи и крепкого иммунитета. Но если речь идет о низкокалорийных продуктах, полезных для фигуры, нужно выбирать рыбу диетических сортов.

Творог

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 11

В одном исследовании, было выявлено, что творог так же хорошо насыщает организм, как и яйца. Плюс еще и в том, что его можно есть часто, получая при этом дополнительные полезности — витамины и минералы. В одной чашке нежирного творога содержится 28 г белка и всего 163 ккал. Для разнообразия в творог можно добавлять ягоды или свежую зелень.

Кабачки

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 12

Эти плоды имеют нейтральный вкус, отлично сочетаются с другими овощами, а также мясными продуктами. Небольшая порция кабачков принесет в организм около 50 ккал, так что даже если сидеть на кабачках весь день, фигура от этого не пострадает.

Капуста

Фото Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете 13

Капуста богата на кальций, который укрепляет кости и зубы; никотиновую кислоту, отвечающую за превращение пищи в энергию, витамины группы В, регулирующие здоровье нервной системы; и калий, необходимый для здоровья сердца и сосудов. Это очень низкокалорийная зелень. Из 100 г сытного овоща в организм попадет только 28 ккал и целых 2 г клетчатки. А вот чувством сытости она обеспечит надолго.

Ранее Сиб.фм писал о том, что диетолог перечислила полезные для выработки тепла продукты. Напомним, что на самом деле микроволновка делает с продуктами и каких из них нельзя ни в коем случае разогревать.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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