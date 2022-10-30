Три эти продукта можно есть даже тем, кто сидит на жёсткой диете

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В погоне за идеальной фигурой многие отказываются от своих любимых продуктов, однако мало кто знает, что существует ряд продуктов, от потребления которых даже в большом количестве вес не прибавится. В материале Сиб.фм рассказываем о вкусных продуктах, которые можно есть без ограничений.

Овсяные хлопья

Тем, кто стремится к похудению, желательно начать свой завтрак с приготовления овсянки. Этот вкусный и полезный продукт полон белка и клетчатки, но при этом низкокалорийный. Съев одну порцию, человек долго будет чувствовать себя сытым, а еще получит большие преимущества для здоровья.

Огурец

Этот овощ содержит много жидкости, в которой постоянно нуждается организм человека. За счет ее высокого содержания, огурцы имеют минимальную калорийность. При этом они отлично утоляют аппетит и могут обеспечить чувством сытости на 1,5-2 часа.

Картофель запеченный

Картофель, приготовленный в мундире или запеченный на углях — полезный диетический обед. Так, в одном запеченном корнеплоде содержится 161 ккал, а также 4 г белка и ценная клетчатка.

Греческий йогурт

Греческий йогурт — это натуральный продукт питания без добавления топпинга, но обязательно содержащий живые бактерии. Такой продукт — отличный источник белка при минимальном содержании калорий. Если худеющий выбирает обезжиренный продукт, то в 250-граммовой порции будет 25 г белка и всего 150 ккал.

Шпинат

Эта мягкая на вкус зелень — ценный источник витаминов А, В4, Е и К, которые благодаря антиоксидантной активности могут предупредить развитие многих заболеваний. Содержит она также много кальция, калия, магния, железа и фосфора, из-за чего ее считают очень полезной для здоровья сердца. В одной приготовленной порции шпината всего 41 ккал и больше 4 г клетчатки. Шпинат можно добавлять в яйца, макароны, супы, соусы и коктейли.

Ягоды

Они не заменят основной прием пищи, но их действительно можно есть в большом количестве, не набирая вес. Разумеется, если нет противопоказаний по здоровью. Поэтому в сезон стоит налегать на клубнику, чернику, малину, ежевику, крыжовник и другие плоды.

Куриные яйца

Как выяснили ученые, в одном крупном яйце содержится около 72 ккал и 6 г белка, а к тому же много витаминов и минеральных веществ. При этом научные работы показывают, что завтрак с высоким содержанием белка может уменьшить количество перекусов в течение дня и снизить уровень гормона голода — грелина.

Яблоки

Яблоки относятся к продуктам, которые можно есть много, не набирая вес. Они на 85% состоят из воды, а потому имеют низкую калорийность — всего 45 ккал в одном плоде.

Диетическая рыба

Жиры, содержащиеся в рыбе, очень полезны для здоровья организма. Это Омега-3-6-9 жирные кислоты, которые необходимы для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы, здоровья кожи и крепкого иммунитета. Но если речь идет о низкокалорийных продуктах, полезных для фигуры, нужно выбирать рыбу диетических сортов.

Творог

В одном исследовании, было выявлено, что творог так же хорошо насыщает организм, как и яйца. Плюс еще и в том, что его можно есть часто, получая при этом дополнительные полезности — витамины и минералы. В одной чашке нежирного творога содержится 28 г белка и всего 163 ккал. Для разнообразия в творог можно добавлять ягоды или свежую зелень.

Кабачки

Эти плоды имеют нейтральный вкус, отлично сочетаются с другими овощами, а также мясными продуктами. Небольшая порция кабачков принесет в организм около 50 ккал, так что даже если сидеть на кабачках весь день, фигура от этого не пострадает.

Капуста

Капуста богата на кальций, который укрепляет кости и зубы; никотиновую кислоту, отвечающую за превращение пищи в энергию, витамины группы В, регулирующие здоровье нервной системы; и калий, необходимый для здоровья сердца и сосудов. Это очень низкокалорийная зелень. Из 100 г сытного овоща в организм попадет только 28 ккал и целых 2 г клетчатки. А вот чувством сытости она обеспечит надолго.

Ранее Сиб.фм писал о том, что диетолог перечислила полезные для выработки тепла продукты. Напомним, что на самом деле микроволновка делает с продуктами и каких из них нельзя ни в коем случае разогревать.

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