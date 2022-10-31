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Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись

Фото Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись
Фото Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись

Фото: pixabay.com

Нынешний непросто во всех отношениях год спутал все карты, в том числе и астрологические. О судьбе России и долгожданной развязке геополитической ситуации спорят многие эзотерики. Мнения расходятся, как в море корабли. Кому верить, выбирайте сами.

Конец 2022 года по-левински

По мнению авторитетного астролога Михаила Левина, в конце 2022 года Россию ждут положительные изменения.

1. Пандемия коронавируса будет идти на спад и ковид перейдёт в разряд банальной простуды.

2. Россия вступит в совершенно новое и уникальное для себя время.

3. Экономический кризис затянется (падение рубля, рост цен).

Фото Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись 2

Финал 2022 года от Глоба

Широко известный астролог Павел Глоба честно заявил, что сейчас невозможно сформировать четкую картину будущего, специалисты способны дать прогноз только в общих чертах.

1. Грядёт перестройка российской экономики, что повлечёт за собой перекройку мировой экономической системы.

2. Политику России ожидает глобальное переформатирование.

3. Произойдут изменения в климате страны: стоит ожидать глобальных природных катастроф.

«Навангуем» удачное завершение 2022 года

Болгарская ясновидящая предсказала благоприятное стечение обстоятельств для России в финале 2022 года. Она уверяла, что счастлив будет тот, кто сумеет отличить правду от лжи.

1. Люди, обладающие ценной информацией, смогут манипулировать сознанием других.

2. Экономический кризис и ухудшение финансового положения простых россиян.

Фото Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись 3

Влад Росс и его версия окончания 2022 года в России

Этот астролог озвучивает печальный прогноз будущего страны.

1. Россия рискует разжечь политический конфликт с другими странами.

2. У правительства страны есть шанс вовремя остановиться и тщательно обдумать действия и избежать войны.

Володина готовится к переменам на закате 2022 года

Василиса Володина, по-женски мягко прогнозирует всякое отсутствие сюрпризов для россиян в завершении 2022 года.

1. Перемены, положительно влияющие на развитие России.

2. Власть ощутит народное волнение, но постарается наладить обстановку в стране.

3. Российская экономика не будет укрепляться, поэтому сбережения лучше хранить в разных валютах и в нескольких банках.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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