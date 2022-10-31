Печальный прогноз дали астрологи на конец 2022 года в России - этого и боялись

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Нынешний непросто во всех отношениях год спутал все карты, в том числе и астрологические. О судьбе России и долгожданной развязке геополитической ситуации спорят многие эзотерики. Мнения расходятся, как в море корабли. Кому верить, выбирайте сами.

Конец 2022 года по-левински

По мнению авторитетного астролога Михаила Левина, в конце 2022 года Россию ждут положительные изменения.

1. Пандемия коронавируса будет идти на спад и ковид перейдёт в разряд банальной простуды.

2. Россия вступит в совершенно новое и уникальное для себя время.

3. Экономический кризис затянется (падение рубля, рост цен).

Финал 2022 года от Глоба

Широко известный астролог Павел Глоба честно заявил, что сейчас невозможно сформировать четкую картину будущего, специалисты способны дать прогноз только в общих чертах.

1. Грядёт перестройка российской экономики, что повлечёт за собой перекройку мировой экономической системы.

2. Политику России ожидает глобальное переформатирование.

3. Произойдут изменения в климате страны: стоит ожидать глобальных природных катастроф.

«Навангуем» удачное завершение 2022 года

Болгарская ясновидящая предсказала благоприятное стечение обстоятельств для России в финале 2022 года. Она уверяла, что счастлив будет тот, кто сумеет отличить правду от лжи.

1. Люди, обладающие ценной информацией, смогут манипулировать сознанием других.

2. Экономический кризис и ухудшение финансового положения простых россиян.

Влад Росс и его версия окончания 2022 года в России

Этот астролог озвучивает печальный прогноз будущего страны.

1. Россия рискует разжечь политический конфликт с другими странами.

2. У правительства страны есть шанс вовремя остановиться и тщательно обдумать действия и избежать войны.

Володина готовится к переменам на закате 2022 года

Василиса Володина, по-женски мягко прогнозирует всякое отсутствие сюрпризов для россиян в завершении 2022 года.

1. Перемены, положительно влияющие на развитие России.

2. Власть ощутит народное волнение, но постарается наладить обстановку в стране.

3. Российская экономика не будет укрепляться, поэтому сбережения лучше хранить в разных валютах и в нескольких банках.