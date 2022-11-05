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Водитель Mitsubishi Pajero iO разбился об островок безопасности Новосибирске

Фото Водитель Mitsubishi Pajero iO разбился об островок безопасности Новосибирске
Фото Водитель Mitsubishi Pajero iO разбился об островок безопасности Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водителя без сознания с тяжелыми травмами вытащили из салона после аварии в Новосибирске.

В субботу, 5 ноября, в Новосибирске водитель Mitsubishi Pajero iO разбил автомобиль об островок безопасности и оказался заперт в машине без признаков жизни. Спасатели его вытащили, а медики — откачали. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Внедорожник врезался в островок безопасности возле дома Дуси Ковальчук, 274. От удара автомобиль перевернулся на бок, водитель оказался заблокированным в салоне. Спасатели МЧС и медики скорой помощи совместными усилиями достали из салона водителя и реанимировали на месте.

В крайне тяжёлом состоянии с многочисленными переломами его доставили в медицинское учреждение.

В результате аварии на дорогу вытек бензин из автомобиля. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Ранее Сиб.фм сообщал о ДТП с горящим бензовозом около Черепаново. В нем погибла женщина, оба водителя пострадали, а грузовики не подлежат восстановлению.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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