В Новосибирске полиция закупит беспилотники на 24 млн рублей

Фото: «АиФ-Новосибирск»

МВД Новосибирской области собирается купить новые беспилотники.

Полиция в Новосибирской области планирует закупить беспилотники на сумму 24 млн рублей. Такая заявка опубликована на сайте госзакупок региона 3 ноября. заказчиком выступает ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ».

Итоговая сумма контракта — 24 миллиона 650 тысяч рублей. После заключения контракта подрядчик должен будет поставить указанное оборудование до 15 декабря 2022 года.

В документации указано, что победитель конкурса должен будет предоставить 1 комплект беспилотника «тип-2» за 2 миллиона 850 тысяч рублей и 2 комплекта беспилотника «тип-1» — стоимостью 10 миллионов 900 тысяч рублей за каждый.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска объявила конкурс на покупку двух новогодних ёлок за 1,9 млн рублей.