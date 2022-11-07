В Художественном музее открылась выставка Зураба Церетели

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

На втором этаже Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова,10) открылась персональная выставка Зураба Церетели «Живопись монументалиста». Можно бесконечно перечислять заслуги и статусы этого художника, а можно сказать просто: Зураб Церетели – знаменитый советский и российский художник, живая легенда, признанная во всем мире и его выставка вновь открылась для жителей и гостей Новосибирска.

Зураб Церетели создал более 5 тысяч произведений живописи, скульптуры и графики. Его работы известны по всему миру, а часть из них вошли в экспозицию «Живопись монументалиста», посвященную родному городу художника Тбилиси, а также 265-летию Российской Академии художеств и 85-летию Новосибирской области. По-грузински щедрые, выразительные, аппетитные мазки полотен Зураба Церетели – яркая премьера нового сезона, которая собрала в залах музея, как давних почитателей творчества художника, так и тех, кто не был близко знаком с его работами ранее. Художник — монументалист и создатель знаковых скульптур (монумент «Добро побеждает зло», памятник Петру I, «Слеза скорби», мемориал «Детям Беслана», скульптурная композиция «Трагедия народов» и многие другие), автор широко известен не только в сфере искусства, но и за ее пределами, среди огромного количества людей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Первый заместитель губернатора НСО Юрий Петухов, заместитель министра культуры НСО Евгений Сазонов, заместитель мэра города Новосибирска Анна Терешкова, председатель Новосибирского регионального отделения Союза художников России Вадим Иванкин, а также представители сообщества художников, дизайнеров, блогеров.

Не так часто на открытии выставки в таком количестве можно увидеть представителей власти, бизнес элиты Новосибирска и Новосибирской области, ярких и известных представителей культурной и творческой интеллигенции, педагогов и преподавателей, студентов Новосибирских ВУЗов и молодёжи. Открытие выставки Церетели лишний раз показало, что именно искусство объединяет людей вне зависимости от их возраста, национальности или статуса. А благодарные сибирские зрители умеют оказывать особенно тёплый приём.

«Работы Зураба Церетели, представленные на выставке в Новосибирском государственном художественном музеи пронизаны добром и любовью к людям» — сказал Первый заместитель губернатора НСО Юрий Петухов. Специально на открытие выставки приехал Академик Российской академии художеств, член Президиума Российской академии художеств, заместитель председателя по научно-творческой работе Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске, доктор философских наук, профессор Михаил Шишин. Он порекомендовал посетителям выставки отнестись к работам Зураба Константиновича как к новеллам. Ведь, создавая полотна, Церетели будто стирает границы и национальности людей, оставляя только суть – диалог человека с человеком.

«Я уверен, что то послание, которое заключается в каждой картине, дойдет до вас, и вы почувствуете какое-то совершенно новое виденье и на какое-то время просто будете в искусстве, а не в обыденности и это уже хорошо. Я вижу, как за короткое время меняется Новосибирский государственный художественный музей, он превращается в центр ярких запоминающихся выставок, культуры и образования всего региона. Мне трудно назвать еще один музей, где бы так кипела художественная жизнь», – отметил Михаил Шишкин.

Директор Новосибирского художественного музея, Екатерина Болдырева подчеркнула, что в музее продолжается серия звёздных премьер сезона: «Этот проект мы готовили целый год. И в год юбилея нашего родного региона, он посвящён 85 – летию Новосибирской области. Зураб Константинович не смог принять участие в церемонии открытия своей персональной выставки. Он сказал , что для него каждая выставка – это момент истины, и ему особенно почётно, ответственно и волнительно представлять свои работы на суд зрителей у нас в музеи».

«Церетели – монументальная фигура художественной жизни России в 21 веке и сегодня мы имеем возможность прикоснуться к еще одной грани таланта грандиозного творца или творца грандиозности. Мы можем видеть и малые скульптурные формы, и живопись в разных жанрах и, конечно, очень теплые и светлые картины, которые выдают стилистику мастера. Благодарю наш художественный музей за эту возможность познакомиться с не столь известной гранью творчества Зураба Константиновича», – прокомментировал выставку заместитель министра культуры НСО Евгений Сазонов.

Бесспорным является тот факт, что работы художника пронизаны добром, любовью к людям, они жизнеутверждающие и заряжают душевным теплом.

«Свет, который дарит этот безумно одаренный художник – это самое главное в наше непростое время. Поэтому давайте черпать его энергию, давайте радоваться нашей жизни, так же, как радуется он в своих работах и давайте любить людей», – предложила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Председатель Новосибирского регионального отделения Союза художников России Вадим Иванкин назвал Зураба Церетели большим тружеником, который работает в любой обстановке, всегда, везде и всюду.

Яркий пастозный характер живописи мастера делает каждую работу не только фактурной и эмоционально насыщенной, но и словно позволяет нам увидеть её в совершенно разных ипостасях. Проходя мимо картин художника, меняя точку зрения на полотно, можно увидеть не просто изображение, а почти осязаемые объекты, которые обладают объёмом, живой зримой фактурой и живут в совершенно реальном пространстве. Иными словами – если посмотреть на произведение с трёх разных точек, то можно увидеть три совершенно разных сюжета. Это заставляет подходить к произведениям снова и снова и вступать с ними в постоянный диалог, вести некую игру с собственным восприятием живописного пространства и композиции.

Несмотря на то, что на выставке представлены работы в совершенно разных жанрах, центральным и самым ярким символом нынешней выставки стал образ подсолнуха. Будь то портрет, жанровая картина или натюрморт, – этот образ притягивает взор, заставляет долго и пристально рассматривать картину, которая благодаря яркому звучному колориту, способна подарить целый букет положительных эмоций. Думается, что подсолнух не случайно стал одним из излюбленных, можно даже сказать, архетипических образов в живописи Зураба Церетели. Во всех культурах этот цветок ассоциируется с солнцем светом, теплом и радостью. Он символизирует силу, гармонию, бодрость, надежду, изобилие и благодарность. Он, словно крепкое мировое древо, соединяет небо и землю. Кроме того, подсолнух считается символом искренней настоящей дружбы. Зная характер самого художника, совершенно не удивительно, что именно подсолнух так близок его внутреннему мироощущению. Каждая его картина – личное пожелание мира, процветания, тепла и радости. Мастер словно хочет защитить каждого, кто смотрит на его произведения, стремится наполнить жизнь гармонией и светом.

Есть у новосибирской экспозиции и ещё одно удивительное свойство – если стать ненадолго простым наблюдателем и отстранённо и беспристрастно взглянуть на тех, кто пришёл на выставку, то можно увидеть, как совершенно невероятно меняются лица людей, смотрящих на работы Церетели. Сибиряки не избалованы изобилием света и цвета, и это делает их особенно чувствительными к таким тонким материям. Радость, тепло и свет – именно так можно описать то, что появляется в глазах гостей экспозиции. И конечно, добрая улыбка! И это очень важно и символично, особенно сейчас, когда для каждого из нас становится очевидно, что только лучшие образцы культуры и искусства, способные пробудить в душе человека надежду и свет, могут стать тем мостиком, который поможет нам осилить дорогу в наше счастливое и красивое будущее.