Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год

В региональном Заксобрании прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Тема областного бюджета на будущий год сегодня особенно актуальна. Кроме министров Правительства области, депутатов регионального парламента и городского Совета депутатов, руководителей органов местного самоуправления, участниками слушаний стали представители общественности.

«Мы на публичных слушаниях всегда поднимаем очень справедливые и понятные для всех вопросы, которые в преддверии принятия бюджета на следующий год должны найти отражение в обсуждении», – нацелил участников встречи исполняющий обязанности Председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков отметил, что здесь будут обсуждаться подготовленные Правительством Новосибирской области два взаимосвязанных документа. «Тем самым открывая общественную дискуссию о путях развития нашего региона на ближайшие три года. Безусловно, бюджет сконцентрирован на самом необходимом – это выполнение функций по социальной защите, социальным гарантиям, включая доходы работников бюджетной сферы, участие совместно с федеральным бюджетом в приоритетных национальных проектах, выполнение наказов избирателей», – уточнил он.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников выступил с докладом о прогнозе социально-экономического развития области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По данным министра, в 2023 году темп роста промышленного производства (в сопоставимых ценах к 2022 году) ожидается в размере 102,3%, сельского хозяйства – 101,9%, платных услуг – 102,4%, заработной платы – 99,4%.

«Мы прогнозируем практически по всем показателям рост. В целом наш прогноз немного оптимистичнее, чем по экономике Российской Федерации, – сообщил Лев Решетников. – Для этого особый акцент нужно сделать на поддержку инвестиций, частных инвестиций, прежде всего. Государственные инвестиции растут за счет нацпроектов, госпрограмм, они помогают экономике держаться. Нам нужно выстроить новую логистику, новые логистические цепочки. В бюджетном секторе у нас заработная плата растет, нужно, чтобы и в частном секторе также росла заработная плата. Это фундаментальный фактор и основа для дальнейшего роста нашей экономики и поддержания спроса», – сделал вывод министр.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко также начал свой доклад с экономического анализа ситуации. «Резюмируя 2021 и 2022 год, следует отметить, что наибольшее влияние на бюджетную стратегию оказывает инфляционное давление, которое с одной стороны является определяющим в росте номинальных показателей, а с другой стороны, определяющим при принятии решении, какие расходные статьи бюджета сегодня нуждаются в наибольшем усилении», – сказал Виталий Голубенко.

Объем доходов прогнозируется с ростом 104,4% – на уровне 204,7 млрд рублей. В сравнении с уходящим годом, когда объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 61 млрд 170 млн рублей, в 2023 году безвозмездные поступления планируются на уровне 39 млрд 188 млн руб. По словам финансиста, это не окончательная цифра, она может существенно измениться после принятия федерального бюджета во втором чтении.

Глава минфина подчеркнул, что основной целью бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на период 2023–2025 годов является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы региона при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь социальных – обеспечение роста заработной платы, социальных выплат, изменению потребительских цен. Главной задачей бюджетной, налоговой и государственной долговой политики области на 2023–2025 годы была названа концентрация бюджетных и управленческих ресурсов на экономических и социальных направлениях, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритет отдается тем расходным обязательствам, которые могут быть профинансированы из федерального бюджета и источника софинансирования внутри действующих бюджетных обязательств, исключение мероприятий с низкой эффективностью.

На 2023 год доходы областного бюджета запланированы в сумме 243 млрд 931,8 млн рублей, расходы – в сумме 277 млрд 669,6 млн рублей, дефицит – в размере 33 млрд 737,8 млн рублей.

По проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет финансировано 33 государственных программы Новосибирской области, общая сумма затрат составит 256,8 млрд рублей (99,3% к уровню 2022 года). Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований области, на 2023 год составит 104,7 млрд рублей, что на 9,4 млрд рублей (на 9,9%) больше уровня 2022 года.

По словам Виталия Голубенко, бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом, при максимально возможном задействовании финансовых остатков текущего года. «Благодаря запасу прочности по долговой нагрузке мы смогли на 2023 год сформировать бюджет с предельным дефицитом, забалансировав весь объем финансовых решений, которые требовались актуализацией расходной части из-за влияния инфляции, тем самым поддержали расходы бюджета в реальном выражении», – резюмировал глава минфина.

Обсуждение прогноза социально-экономического развития области и проекта бюджета продолжилось в вопросах и ответах.

Председатель комиссии Заксобрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский поинтересовался, будет ли возможность Новосибирску, как и в прошлом году, средства на благоустройство дворов и отсыпку дорог частного сектора? «Все будет зависеть от поправок федерального бюджета и понимания нами свободного ресурса», – ответил министр.

Депутата городского Совета Светлану Каверзину интересовал размер областной поддержки реформы муниципального транспорта. Депутат заострила также проблему старения подвижного состава метро, с которой не справиться муниципалитету. «Региональному бюджету необходимо инициировать федеральную программу», – заметил Виталий Голубенко.

Депутат Яков Новоселов предложил создать оптово-закупочный центр для снабжения продуктами муниципальных учреждений. По мнению депутата, это отрегулирует спрос и поможет местным производителям. Вопрос о перспективах газификации удаленных районов Новосибирской области поднял Андрей Панфёров. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о форуме в Санкт-Петербурге, где была подписана новая инвестиционная программа, которая как раз предусматривает газификацию отдаленных районов Новосибирской области. «Сейчас начинается выбор земельных участков, подготовка к проектированию Карасукского направления, по пути будут газифицированы все населенные пункты и Чистоозерное, и Баган», – сообщил Архипов.

Депутат Елена Тырина напомнила о практике, которая существовала в предыдущие пять лет: «При формировании бюджета депутаты встречались на площадках министерств и обсуждали выполнение наказов на очередной финансовый год. Сейчас эта практика ушла, ориентируемся только на Программу наказов, которая была принята в 2021 году». Коллегу поддержал председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко: «Глава района, министр и депутат садились и расставляли приоритеты в выполнении наказов. В этом году формат изменился», – подчеркнула парламентарий.

Руководители муниципальных образований также выступили на слушаниях.

Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев перечислил проблемы, в решении которых городу нужна поддержка областного бюджета, в том числе строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Южный», где проживает больше половины жителей города, ремонт самотечного канализационного коллектора, который находится в аварийном состоянии, обновление подвижного состава муниципального автобусного парка.

Глава администрации Доволенского района Богдан Луцкий рассказал об основных проектах, которые реализуются на территории, и сделал акцент на необходимости строительства служебного жилья: в следующем году в Довольном планируется завершение строительства поликлиники, которую надо обеспечить кадрами. На строительство 13-ти квартирного жилого дома районом уже подготовлена ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы.

По итогам обсуждения председательствующий на слушаниях Фёдор Николаев отметил важность сбалансированности бюджета. «Сегодня некоторые депутаты говорят об агломерации, о городе Новосибирске. Депутаты, которые представляют сельское направление, всегда говорят, что приоритет должен быть именно ему. Я хочу сделать акцент на том, чтобы при распределении бюджетных ассигнований никому не было обидно и не было перекосов, а был сбалансированный бюджет в рамках распределения социально-экономического развития и сельской местности, и агломерации, и города Новосибирска», – заявил Фёдор Николаев.

В результате встречи по проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участники публичных слушаний приняли рекомендации к Правительству Новосибирской области.