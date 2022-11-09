Сибсети меняются: сибирский оператор провел ребрендинг и модернизировал технологии связи

Фото: Сибсети
На связи один из крупнейших независимых операторов в Сибири. Уже 18 лет мы радуем своих пользователей, которых сегодня уже более 300 тысяч!
Год назад мы провели ребрендинг, который подчеркнул наши ценности: абонент – на первом месте, Сибсети – дружелюбный, с быстрой реакцией провайдер, который не боится экспериментов.
Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.
Но мы не стоим на месте и этот год тоже прошел плодотворно. Мы успели сделать многое:
А с 1 ноября стартовала акция с крутыми подарками.
Подключайтесь и получите шанс выиграть Iphone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год интернета и многое другое!
Для этого достаточно стать нашим абонентам в период с 1 ноября по 26 декабря, для действующих пользователей – «прокачать» свой тариф – добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами или подключить тематические ТВ-пакеты, купить годовой абонемент на интернет.
Кстати, сейчас вы можете попробовать наши продукты всего за 1 рубль на целый месяц:
Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом – спорт, кино и многое другое.
Подключайтесь и оцените результаты работы нашей команды. Мы стараемся для вас!
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