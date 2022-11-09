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Сибсети меняются: сибирский оператор провел ребрендинг и модернизировал технологии связи

Фото Сибсети меняются: сибирский оператор провел ребрендинг и модернизировал технологии связи
Фото Сибсети меняются: сибирский оператор провел ребрендинг и модернизировал технологии связи

Фото: Сибсети

На связи один из крупнейших независимых операторов в Сибири. Уже 18 лет мы радуем своих пользователей, которых сегодня уже более 300 тысяч!

Год назад мы провели ребрендинг, который подчеркнул наши ценности: абонент – на первом месте, Сибсети – дружелюбный, с быстрой реакцией провайдер, который не боится экспериментов.

Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.
Но мы не стоим на месте и этот год тоже прошел плодотворно. Мы успели сделать многое:

  • выпустили программу лояльности – абоненты получают бонусы за активность, которые могут потратить на наши продукты и услуги.
  • дали нашим абонентам возможность управления услугами и доступ к контенту с мобильных устройств благодаря семейству удобных приложений. Кстати, они высоко оценили этот сервис – рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений.
  • сократили время ожидания ответа на обращения пользователей, во многом благодаря развитию неголосовых сервисов – чаты, мессенджеры, приложение.
  • повысили качество работы технического персонала с помощью проекта «Участковый сервис», в рамках которого каждый техник отвечает за свою территорию.

Фото Сибсети меняются: сибирский оператор провел ребрендинг и модернизировал технологии связи 2

А с 1 ноября стартовала акция с крутыми подарками.

Подключайтесь и получите шанс выиграть Iphone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год интернета и многое другое!

Для этого достаточно стать нашим абонентам в период с 1 ноября по 26 декабря, для действующих пользователей – «прокачать» свой тариф – добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами или подключить тематические ТВ-пакеты, купить годовой абонемент на интернет.

Кстати, сейчас вы можете попробовать наши продукты всего за 1 рубль на целый месяц:

  • Стабильный и качественный интернет
  • Домашний кинотеатр: доступ к тысячам фильмов и сериалов на основе партнерских подписок
  • 140+ популярных ТВ-каналов
  • Выгодная рассрочка на новые роутеры и приставки
  • Доступ к соцсетям и мессенджерам при любом балансе

Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом – спорт, кино и многое другое.
Подключайтесь и оцените результаты работы нашей команды. Мы стараемся для вас!

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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