ОСАГО по-честному: как Новосибирску вырулить из «красной зоны»

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Как сегодня обманывают новосибирских автовладельцев и страховщиков, и как этому эффективно противостоять, Сиб.фм помогли разобраться эксперты рынка автострахования.

В топе антирейтинга

Новосибирская область давно увязла в «красной» зоне регионов России с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО. Эксперты сообщают, что на каждый полученный в регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, в начале августа 2022 года Новосибирская область заняла 10 место в антирейтинге регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО. При этом доля возбуждённых уголовных дел от поданных страховыми компаниями заявлений в правоохранительные органы составила всего 6,1%.

Количество преступлений и их причины

Наша редакция запросила в региональном ГУ МВД статистику по количеству выявленных случаев мошенничества в сфере автомобильного страхования за последние шесть лет. В 2016 году правоохранители зарегистрировали 10 случаев, в 2017 – 25. Тогда регион находился у страховщиков в «жёлтой» зоне антирейтинга регионов. Однако в 2018 году количество случаев резко возросло до 129. С этого времени правоохранители ежегодно расследуют десятки дел о страховом мошенничестве в Новосибирске и области.

Один из последних случаев, о котором сообщили правоохранители, касается небольшой ОПГ из трех соучастников. По версии следствия, злoумышленники поставили на рельсы схему с имитацией столкновения грузового и легкового авто. Столкновения, якобы случайные, оформлялись по европротоколу, а затем страховщики получали заявления о возмещении причиненного ущерба. Однако замысел был раскрыт довольно быстро, предприимчивой троице удалось заработать чуть больше 350 тысяч рублей. Теперь же каждому грозит реальный срок.

Почему страховое мошенничество в Новосибирской области расцвело

Эксперты объясняют это множеством различных факторов. Так, одной из причин называют недоработки правоохранителей, которые «не могут или не хотят» заниматься расследованием подобных инцидентов. Председатель СМАС (Сибирская межрегиональная ассоциация страховщиков) Василий Зуев в беседе с нашей редакцией привел пример, как это происходит.

«Представим гипотетическую ситуацию. Новосибирск, Ленинский район, площадь Труда, ДТП. По камерам понятно, кто виноват, кто прав, свидетели и водители фиксируют то, что официальную версию подтверждает. Пострадавший запрашивает возмещение или же по доверенности приходит человек. А при проверке выясняется, что этот же водитель и этот же автомобиль неоднократно попадали в аварию при схожих обстоятельствах. Однако для того, чтобы подобные моменты переквалифицировать в мошенничество, нужны различные следственные мероприятия, которые могут не провести».

Сказывается и несовершенство законодательства, оставляющее массу лазеек для обмана со стороны недобросовестных автовладельцев. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), мошенники за неполные пять лет причинили страховщикам ущерб в 22 миллиарда рублей. Из них 57% — по ОСАГО. Как считают эксперты, даже с учётом выявленных и доказанных фактов мошенничества, компании всё равно отчасти продолжают работать себе в убыток. Подобная ситуация, несомненно, привела к закономерному повышению стоимости полисов ОСАГО и каско.

Если вы попали в ДТП

Практические советы водителям по противодействию мошенникам регулярно дают специалисты ВСС и страховых компаний.

«Будьте внимательны на перекрёстках с круговым движением. В Новосибирске есть ряд таких мест, где постоянно дежурят автоподставщики. Например, это улицы Жуковского, Дачная, Дуси Ковальчук, Мочищенское шоссе. Если у вас есть видеорегистратор, внимательно изучите видео после ДТП и предоставьте его на разбор в ГИБДД. Одно из условий — оформляйте ваш случай через приложение „Европротокол“. В Новосибирске действует лимит до 400 000 рублей, поэтому почти все ДТП можно оформить через него. Это и безопасно, и в пользу добропорядочного автовладельца», — рекомендует Директор новосибирского филиала «РЕСО-Гарантия» Евгений Козлов.

Также он предостерёг от аварийных комиссаров «по вызову». Как правило, приезжают ангажированные аваркомы, которые потом ещё и торгуют вашими персональными данными. На месте происшествия никогда не подписывайте никаких договоров цессии с «аваркомами» и «автоюристами».

Если у водителя возникли разногласия с другим участником ДТП по поводу того, кто виновен в аварии, то эксперты рекомендуют вызвать сотрудников ГИБДД. Следует также обязательно оповестить о случившемся свою страховую компанию. В случае возникновения вопросов можно всегда обратиться за консультацией к сотрудникам страховой через колл-центр, который работает круглосуточно, или же лично в офисе в рабочее время.

Как решить проблему «красной зоны»?

По мнению многих экспертов, ужесточение уголовного наказания за мошенничество, в том числе в сфере страхования, может положительно повлиять на снижение количества подобного рода инцидентов. Кроме того, стоит усилить работу правоохранителей, возможно, выделить кадры, которые будут заниматься только страховыми преступлениями. Или обучить текущих сотрудников.

Василий Зуев привел в пример Омскую область, где подобного рода преступления успешно расследуют и доводят до суда с назначением реальных сроков и штрафов. Под суд нередко идут целые ОПГ. Эксперт посетовал, что подобной практики почему-то нет в НСО.

Однако, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, работа идет. В феврале 2022 года следователи завершили расследование по группе из 10 человек, которые обвинялись в мошенничестве с автостраховкой. В состав ОПГ вошли жители НСО и Кемеровской области, которые с 2016 по февраль 2021 года совершили более 30 афер. Они инсценировали ДТП и изготавливали фиктивные документы на возмещение страховых выплат, на основании которых незаконно получали деньги, чем нанесли урон страховым компаниям в размере 3 млн рублей. Подобные случаи более мелкого уровня правоохранители продолжают раскрывать ежемесячно. Но, из-за уровня выплат или тяжести преступления, они часто не доходят до суда.

Из-за огромных потерь в сфере автомобильного страхования страховые компании вынуждены это компенсировать. Как?

«Первое – это ценообразование на полисы ОСАГО. Поскольку стоимость запчастей значительно выросла и страховым компаниям дали возможность увеличить коридор цен, большинство компаний поднимут стоимость полиса, чтобы иметь возможность выплачивать клиентам необходимые суммы. Вторым инструментом является так называемый «перестраховочный пул» для высокорисковых объектов. В основном это такси, пассажирские перевозки, авто с правым рулем, молодые водители. Есть утвержденный список моделей, договоры по которым мы размещаем в этом перестраховочном пуле, — перечислила варианты компенсации убытков Директор Западно-Сибирского филиала ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Марина Синицына.

По мнению некоторых экспертов, ситуацию можно улучшить, например, и с помощью более активной работы с добросовестными аварийными комиссарами, которые раньше представляли непосредственно страховые компании, а сейчас больше работают на себя.

«Сейчас для автомошенников настоящее раздолье, так как дыр в законах много. И если раньше этим занимались группировки, то сегодня – 18-20-летние пацаны, у которых за год КБМ равен, например, 3,92. Иногда до 11 ДТП за год у таких персонажей. Поэтому, на мой взгляд, у страховых компаний обязательно должны быть свои аварийные комиссары, которые бы приезжали на место аварии под видеофиксацию. В таком случае автомошеникам практически не останется шансов, — рассуждает руководитель страховой компании SibPrime Наталья Лахина.

Опыт Приморья нам поможет

Как отмечают эксперты, необходимо создать для злoумышленников максимально некомфортные условия и привлечь к этой работе органы правопорядка. На уровне правительства Новосибирской области можно использовать опыт других регионов. Властям, страховым компаниям и представителям правоохранительных органов необходимо делиться опытом и искать решения совместно.

Эксперты в сфере страхования также отмечают, что сейчас работа с правоохранительными органами выходит на другой уровень и происходит все больше вовлеченности в борьбу со страховым мошенничеством, однако прилагаемых усилий недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Необходимо консолидироваться и использовать лучшие практики других регионов в борьбе со страховым мошенничеством!

Например, в Приморье страховые компании недавно получили доступ к видеонаблюдению за дорогами. Это поможет им эффективнее бороться с автоподставщиками, с инсценировщиками ДТП, с ложными угонами авто. То же самое можно реализовать в Новосибирской области.