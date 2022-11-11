Актуальный вопрос: как китайский юань помогает сохранить и приумножить

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В этом году спрос на вклады в юанях вырос в России на 85%. Разбираемся, стоит ли выбирать китайскую валюту для сбережений и где открыть вклад в юанях.



Почему юань?

Вкладчики, сохранявшие деньги в долларах и евро, из-за санкций столкнулись с проблемой управлять своими вкладами. Юань привлекательнее, потому что вклады можно открывать и закрывать без ограничений. К тому же за хранение китайской валюты на своих счетах банки не берут деньги, а в мире юань весьма часто используется для международных расчетов. Отношение с Россией у Китая дружественные, так что внешние санкции вложенным деньгам не угрожают.

Как открыть вклад в юанях?

Деньги принимаются и выплачиваются в рублевом эквиваленте по курсу, действующему на момент оформления сделки. Например, сумма в рублевом эквиваленте зачисляется на счет по курсу в день подписания договора. По завершению срока вклада клиент получит сумму в рублях по курсу, который будет действовать на тот день. Таким образом, деньги максимально защищены от инфляции и колебаний курса рубля.

Распространяется ли система страхования вкладов на депозиты в юанях?

Да, сумма эквивалентная 1млн 400 тысячам руб., защищена гарантиями государства.

Какие процентные ставки на вклады в юанях?

Положительная сторона вклада в китайской валюте уже в том, что это надежное сохранение личных средств. Но есть возможность и заработать! Например, если вы располагаете суммой в 1000 юаней, то разместив их во вклад «Комфортный» в банке «Акцепт» сможете за 733 дня заработать до 3%! Причем в период размещения вклада возможно пополнение как наличными юанями, так и безналично.

Как давно банки предлагают вклады в юанях?

До весны 2022-го года вклады в китайской валюте по популярности откровенно проигрывали размещениям в европейской и американской валюте. Интерес к юаням, а, следовательно, и вклады появились у банков в марте 2022-го года. За полгода стали очевидны преимущества такого размещения и вклад быстро набирает популярность.

Как выбрать банк?

Если вы привыкли доверять информации из интернета – это не совсем тот случай. Агрегаторы, которые выдают ответы по запросу «в каком банке лучший процент по вкладам», не всегда владеют актуальной информацией. Мы советуем обращаться непосредственно на сайты банка, а еще лучше – звонить и дотошно расспрашивать специалистов.

А что думают те, кто уже решился на вклад в юанях?

Ольга, предприниматель: «У меня был негативный опыт размещения вкладов в валюте в одном из крупных банков. Было очень неприятно, когда я пришла за деньгами по завершению срока размещения и получила сумму меньшую, чем вложила. Представляете, банк взял оплату за хранение денег в долларах! Поэтому я обрадовалась, увидев предложение от Банка АКЦЕПТ. Это классический банк, в котором понятные и прозрачные продукты. Выбрала у них вклад «Комфортный» в юанях. Сотрудник офиса все подробно рассказала, объяснила, мы вместе просчитали ожидаемый доход. Если мой салон красоты будет хорошо развиваться, я смогу в «Комфортный» добавлять суммы. Тогда и доход в итоге увеличится!»