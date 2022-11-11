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общество

В Новосибирске автомобили продолжают ездить по закрытой улице Ленина

Фото В Новосибирске автомобили продолжают ездить по закрытой улице Ленина
Фото В Новосибирске автомобили продолжают ездить по закрытой улице Ленина

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске автомобили вернулись на улицу Ленина, несмотря на то, что её закрыли.

Водители вновь начали заезжать на перекрытую часть улицы Ленина. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание «АиФ-Новосибирск». Автомобилисты ездят по тротуарам, несмотря на запрет.

Ещё вечером 10 ноября с улицы Ленина убрали знаки, запрещающие въезд. А днём 11 ноября водители начали парковаться на улице. Прохожие утверждают, что водители сворачивают поворачивают с Советской улицы и едут прямо через бетонные блоки.

Напомним, улицу Ленина перекрыли 4 ноября, до февраля она будет пешеходной. На улице будут проводить мероприятия «Новогодняя столица России».

В октябре 2022 года в мэрии сообщили о том, что с 6 ноября по 10 февраля улица Ленина станет пешеходной: проезд будет запрещён на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого.

Улица Ленина станет «зоной гостеприимства» и центром праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках «Новогодней столицы России». Сообщалось, что проезд закроется с ноября, но уже 4 числа новосибирские водители вместо въезда на улицу Ленина увидели бетонные блоки.

Напомним, ранее новосибирские автомобилисты в Генпрокуратуре потребовали отменить перекрытие улицы Ленина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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