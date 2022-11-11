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В центре Новосибирска откроют дом Деда Мороза

Фото В центре Новосибирска откроют дом Деда Мороза
Фото В центре Новосибирска откроют дом Деда Мороза

Фото: Pixabay.com

В старинном особняке в центре Новосибирска будет находиться дом Деда Мороза.

В старом купеческом особняке на улице Максима Горького, 16, будет находиться дом Деда Мороза. Об этом со ссылкой на куратора проекта Ольгу Плетенкину сообщает издание «Новосибирские новости». В здании уже начали делать косметический ремонт.

«Планируем, что будет сказка, в которую с порога смогут попасть дети и родители, и поучительная история от слова „поучаствовать“. Имеем в виду мастер-классы и некий поисковый момент — квесты и игры для гостей. Это будет небольшое сказочное представление», — цитирует куратора издание.

Также идёт разработка сценария представления и набор людей на роли Дедов Морозов, Снегурочек, Бабок-Ёжек — они будут встречать посетителей. Открыть дом Деда Мороза в центре Новосибирска планируют 10 декабря.

«Мы арендовали красивое старинное здание. Оно маленькое и уютное — и располагает к сказочному прочтению», — добавила Ольга Плетенкина.

Ранее Сиб.фм писал, что 24 ноября поезд, следующий по маршруту новогоднего путешествия главного Деда Мороза из Великого Устюга, совершит остановку в Новосибирске. Повидаться со сказочным дедом можно будет с 10:25 до 18:35, поезд будет стоять на перроне. На привокзальной территории и пройдет основная программа по случаю приезда Деда Мороза.

Напомним, сегодня стали известны тарифы на услуги Деда Мороза в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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