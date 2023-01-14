Красивые поздравления на Старый Новый год 2023: новые стихи и открытки

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Вторая новогодняя ночь с 13 на 14 января, как наследие советской эпохи, особо дорого жителям нашей страны. Празднуется он по-особенному тепло в кругу самых близких и дорогих людей. А если такие люди далеко, то можно отправить им красивую открытку и душевные строки.
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Старый Новый год,
Всем принес веселье,
Нас сегодня соберет
Он под нарядной елью!
Встреть его мой друг с добром,
Приложи старания,
Поделись своим теплом,
Загадай желание!
Поздравления со Старым Новым годом
По России в этот зимний день кружат.
Из открыток, сообщений телефонных
По стране промчится яркий снегопад.
Пусть улыбки разлетаются лучами,
Пусть все ваши исполняются мечты,
Радость пусть повсюду следует за вами,
И счастливыми пусть будут ваши дни!
О Старом Новом Годе
Все знают на Руси,
У нас это в природе,
Кого ты ни спроси
Друзей мы поздравляем
И в гости к ним идем.
Бокалы наполняем,
Танцуем и поем,
И до утра гуляем,
Без этого никак.
Мы счастья Вам желаем,
Здоровья и всех благ!
Новый год мы дважды отмечаем,
И сегодня, в Старый Новый год,
С искренней сердечностью желаем —
Пусть к Вам все желанное придет.
В жизни Вашей пусть все будет гладко,
Без тревог, волнений и забот.
И пускай для Вас, как сахар, сладким,
Будет праздник Старый Новый год!
Приходит Старый Новый год
И переводит наши стрелки...
Наступит Новый год вот-вот,
И елка распустила ветки.
Желаем вам в достатке жить,
Не зная слез и огорчений!
Смеяться, верить и любить,
Весь год хороших впечатлений!
Поздравляю, поздравляю!
Старый Новый год пришел!
Я сердечно вам желаю,
Жить красиво, хорошо.
С настроением отличным
Каждый день свой начинать,
Чтоб в делах и жизни личной
Было все всегда на пять!
Пусть Старый Новый год
Новое счастье всем принесёт,
Пусть в новую жизнь откроет нам дверь,
В которой не будет ни бед, ни потерь.
Желаем удачи, добра, позитива,
В работе побольше тебе креатива,
В семье — много ласки, тепла и любви.
Радуйся, смейся, люби и живи!
Желаю всего лучшего
На Старый Новый год!
Пусть все печали пройдут мимо,
В жизни будет новый поворот!
Пусть происходит все, как хочется,
Все как в сказке пусть идет,
Все мечты исполнятся,
Счастье и удача ждет!
Со Старым Новым годом поздравляем!
Истории страницы пролистнём –
Когда-то в этот день и отмечал
Прекрасный праздник снежным январём.
Те времена ушли уж безвозвратно,
И календарь иной теперь у нас.
Но согласитесь – очень уж приятно
Поздравить своих близких ещё раз!
Загадай желание заветное
В этот праздник — Старый Новый год,
Чтобы силы добрые и светлые
Все могли исполнить без хлопот!
Пусть везет в делах различной сложности
И в любви, конечно же, везет,
Чтобы появилось сто возможностей
Полюбить пришедший яркий год!
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