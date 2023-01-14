Красивые поздравления на Старый Новый год 2023: новые стихи и открытки

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Вторая новогодняя ночь с 13 на 14 января, как наследие советской эпохи, особо дорого жителям нашей страны. Празднуется он по-особенному тепло в кругу самых близких и дорогих людей. А если такие люди далеко, то можно отправить им красивую открытку и душевные строки.

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Старый Новый год,

Всем принес веселье,

Нас сегодня соберет

Он под нарядной елью!

Встреть его мой друг с добром,

Приложи старания,

Поделись своим теплом,

Загадай желание!

Поздравления со Старым Новым годом

По России в этот зимний день кружат.

Из открыток, сообщений телефонных

По стране промчится яркий снегопад.

Пусть улыбки разлетаются лучами,

Пусть все ваши исполняются мечты,

Радость пусть повсюду следует за вами,

И счастливыми пусть будут ваши дни!

О Старом Новом Годе

Все знают на Руси,

У нас это в природе,

Кого ты ни спроси

Друзей мы поздравляем

И в гости к ним идем.

Бокалы наполняем,

Танцуем и поем,

И до утра гуляем,

Без этого никак.

Мы счастья Вам желаем,

Здоровья и всех благ!

Новый год мы дважды отмечаем,

И сегодня, в Старый Новый год,

С искренней сердечностью желаем —

Пусть к Вам все желанное придет.

В жизни Вашей пусть все будет гладко,

Без тревог, волнений и забот.

И пускай для Вас, как сахар, сладким,

Будет праздник Старый Новый год!

Приходит Старый Новый год

И переводит наши стрелки...

Наступит Новый год вот-вот,

И елка распустила ветки.

Желаем вам в достатке жить,

Не зная слез и огорчений!

Смеяться, верить и любить,

Весь год хороших впечатлений!

Поздравляю, поздравляю!

Старый Новый год пришел!

Я сердечно вам желаю,

Жить красиво, хорошо.

С настроением отличным

Каждый день свой начинать,

Чтоб в делах и жизни личной

Было все всегда на пять!

Пусть Старый Новый год

Новое счастье всем принесёт,

Пусть в новую жизнь откроет нам дверь,

В которой не будет ни бед, ни потерь.

Желаем удачи, добра, позитива,

В работе побольше тебе креатива,

В семье — много ласки, тепла и любви.

Радуйся, смейся, люби и живи!

Желаю всего лучшего

На Старый Новый год!

Пусть все печали пройдут мимо,

В жизни будет новый поворот!

Пусть происходит все, как хочется,

Все как в сказке пусть идет,

Все мечты исполнятся,

Счастье и удача ждет!

Со Старым Новым годом поздравляем!

Истории страницы пролистнём –

Когда-то в этот день и отмечал

Прекрасный праздник снежным январём.

Те времена ушли уж безвозвратно,

И календарь иной теперь у нас.

Но согласитесь – очень уж приятно

Поздравить своих близких ещё раз!

Загадай желание заветное

В этот праздник — Старый Новый год,

Чтобы силы добрые и светлые

Все могли исполнить без хлопот!

Пусть везет в делах различной сложности

И в любви, конечно же, везет,

Чтобы появилось сто возможностей

Полюбить пришедший яркий год!