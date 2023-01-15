Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском рецидивист украл золотой браслет за 100 тысяч

Фото Под Новосибирском рецидивист украл золотой браслет за 100 тысяч
Фото Под Новосибирском рецидивист украл золотой браслет за 100 тысяч

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области задержали 19-летнего парня за кражу драгоценностей.

В Бердске задержали 19-летнего жителя Искитимского района, которого подозревают в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным полиции, молодой человек украл у мужчины золотой браслет стоимостью 100 тысяч рублей. Инцидент произошёл 9 января.

«Продавец продемонстрировал украшение покупателю, который заявил, что его устраивает товар, попросив рассмотреть его ближе. Выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, мужчина схватил браслет и скрылся», — сообщили в ведомстве.

В полиции потерпевший рассказал, что выложил объявление о продаже драгоценности на сайте и договорился встретиться для продажи дома у подозреваемого. Спустя некоторое время 19-летнего жителя Искитимского района задержали.

Примечательно, что это не первое преступление на счету парня — ранее его судили за грабёж и кражу.

Напомним, в Новосибирске ищут воров, укравших деревянную горку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16607
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
13719
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
9526
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8385
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8291
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7592
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7190
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты