Под Новосибирском рецидивист украл золотой браслет за 100 тысяч

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области задержали 19-летнего парня за кражу драгоценностей.

В Бердске задержали 19-летнего жителя Искитимского района, которого подозревают в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным полиции, молодой человек украл у мужчины золотой браслет стоимостью 100 тысяч рублей. Инцидент произошёл 9 января.

«Продавец продемонстрировал украшение покупателю, который заявил, что его устраивает товар, попросив рассмотреть его ближе. Выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, мужчина схватил браслет и скрылся», — сообщили в ведомстве.

В полиции потерпевший рассказал, что выложил объявление о продаже драгоценности на сайте и договорился встретиться для продажи дома у подозреваемого. Спустя некоторое время 19-летнего жителя Искитимского района задержали.

Примечательно, что это не первое преступление на счету парня — ранее его судили за грабёж и кражу.

Напомним, в Новосибирске ищут воров, укравших деревянную горку.