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В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе

Фото В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
Фото В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Новосибирска

Девочка в Новосибирске пострадала в результате ДТП с маршруткой.

В Новосибирске водитель маршрутки №51 сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГИБДД. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 15 января.

В ведомстве уточнили, что в 18:53 маршрутное такси ехало по Красному проспекту и напротив дома № 314 сбило девочку. Ребёнок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребенок 2013 года рождения госпитализирован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что один человек пострадал в результате аварии с участием грузовой машины и пассажирского автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения.

Напомним, сегодня следователи начали проверку после аварии с автобусом в Искитимском районе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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