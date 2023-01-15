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Военный из Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в ходе СВО

Фото Военный из Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в ходе СВО
Фото Военный из Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в ходе СВО

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Новосибирской области.

В ходе выполнения задач специальной операции на Украине погиб военнослужащий из Барабинского района Владимир Богдашов. Об этом со ссылкой источник в местной администрации сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

Владимиру Богдашову было 42 года. Он учился в местной школе №93. У погибшего военного в Барабинске осталась мама. В ближайшее время на родине военнослужащего пройдёт прощание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что уроженец Баганского района Новосибирской области Роман Кулешов погиб на территории проведения специальной военной операции. Похороны военнослужащего пройдут 13 января в селе Баган. Он погиб в середине декабря 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, освободят ли многодетных жителей Новосибирска от мобилизации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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