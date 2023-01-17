Кошмар начнется уже 19 января: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре 2023 года

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Солнечная погода – ещё более капризное явление, чем земная атмосферная метеообстановка. Несмотря на то, что за Солнцем человечество наблюдает в течение сотен лет, многие из этих сложных процессов и эффектов остаются загадками, в том числе и магнитные бури. В январе 2023 года нас ждёт очередная их порция.

Солнечный цикл

По заверениям астрономов, Солнце проявляет активность, которая меняется периодами. Длится такой цикл 11 лет. Периодическая эта активность проявляется в появлении солнечных пятен (области с самой большой активностью на Солнце).

В 2020 году светило вступило в новый 11-летний цикл своей активности. Он называется «Solar Cycle 25». Землянам он грозит ухудшением космической погоды, сбоями в технике. Максимальная солнечная активность в этом цикле ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет скопления 115-ти солнечных пятен.

Рождение магнитной бури

В начале цикла число пятен на Солнце увеличивается и после спадает. Так в начале цикла пятна начинают появляться на высоких гелиографических широтах и после перемещаются через экватор к широтам 5-10 градусов.

Когда пятен скапливается много, есть шанс что произойдет солнечная вспышка. После солнечной вспышки образуются геомагнитные бури. Такая буря летит через космическое пространство с бешеной скоростью в определенном направлении и не обязательно к Земле. Самая опасная вспышка случилась в 1859 году. Тогда она сожгла все телеграфные станции по всей нашей планете. Есть и приятный бонус от бури – это красивейшее полярное сияние.

Солнечные «сюрпризы»

Как известно, магнитные бури влияют на технику, спутники и метеозависимых людей. Во второй половине января наступившего 2023 года солнечные потрясения случатся 19 (аккурат на Крещение Господне) и 26 числа, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сила этих двух солнечных возмущений не превысит 5 баллов (максимальное значение – 10 баллов).

Спасли праздники

Первые солнечные вспышки 2023 года, долетевшие до Земли, пришлись на новогодние выходные с 1 по 9 января, потому остались малозамеченными, ведь люди в основной массе находились дома в расслабленном состоянии.

Подобное состояние стоит сохранять и при будущих магнитных бурях, советуют врачи. Поймать свой Дзен, как выражаются молодые и активные, помогут медитации на расслабление, непрерывный сон не менее 7 часов, перенос важных дел на другие даты и снижение физической активности (легких пешие прогулки вам в помощь).