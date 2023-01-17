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Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года

Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года
Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года

Фото Татьяны Кулябиной, Дениса Винокурова, Марины Дорофеевой

19 января все православные граждане отменят Крещение Господне.Ежегодно в этот день верующие с радостью ждут возможности окунуться в ледяную крещенскую прорубь, чтобы очиститься от грехов и укрепить здоровье на весь год. Перед купанием в проруби или питьем святой воды важно обязательно прочитать молитву. В материале Сиб.фм публикуем сильные молитвы на Крещение.

Молитва на освящение воды

Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года 2

«Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва на принятие святой воды

Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года 3

«Господи, Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.»

Молитва на принятие святой воды и просфоры

Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года 4

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый святая Твоя просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.»

Молитва перед принятием святой воды

Фото Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2023 года 5

«Господи! Да будет дар Твой во избавление меня от грехов и скверны. Да будет воля Твоя надо мной, защита твоя и моя вера в Тебя. Принимаю с благодарностью воду святую, от страстей избавляюсь, исцеляюсь и к вере стремлюсь, душу очищая. Аминь».

Ранее Сиб.фм опубликовал карту и график работы купелей на Крещение в Новосибирске.

Напомним, священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди, а также назвал главный грех для верующих в этот день.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Крещение
Новосибирская область
крещенские купания
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