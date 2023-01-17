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В Новосибирске в 2023 году модернизируют 10 трамваев

Фото В Новосибирске в 2023 году модернизируют 10 трамваев
Фото В Новосибирске в 2023 году модернизируют 10 трамваев

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Модернизацию десятка трамваев запланировали в Новосибирске в течение года.

В Новосибирске модернизируют десять трамваев в течение 2023 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин. Обновление трамваев произойдёт с использованием современной модели вагонов российско-белорусского производства, отметил он.

По словам Никулина, новый современный трамвайный вагон стоит от 70 миллионов рублей. Однако при помощи модернизации цена может снизиться до 22 миллионов рублей. Обновление состава включает в себя замену кузова при прежних ходовых частях.

Такие меры приносят выгоду городскому бюджету, добавил Никулин. По словам чиновника, с 2023 года ежегодно планируется проводить модернизацию десяти трамваев.

Напомним, ранее в Новосибирске на развилке путей трамвай №13 поехал сразу в двух направлениях.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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