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Банк ЗЕНИТ запустил новые вклады со ставкой до 7,2 % годовых

Фото Банк ЗЕНИТ запустил новые вклады со ставкой до 7,2 % годовых
Фото Банк ЗЕНИТ запустил новые вклады со ставкой до 7,2 % годовых

Фото freepik.com / rawpixel-com

Банк ЗЕНИТ запустил новый сезонный вклад «Меридиан» с максимальной доходностью 7,2 % годовых. Клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тыс. рублей на срок 91, 181 или 360 дней. Внести средства во вклад можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Максимальная ставка действует для клиентов, у которых на дату обращения в банк в течение 180 календарных дней отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 360 дней. Для действующих клиентов ставка составит до 6,85 % годовых, к которой предусмотрены надбавки при открытии вклада в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» либо при покупке сопутствующих продуктов.

Также Банк ЗЕНИТ расширил линейку премиальных вкладов. Теперь клиенты могут оформить вклад «Меридиан Премиум» с максимальной ставкой до 7,25% годовых. Разместить средства на сумму от 1,5 млн рублей можно на срок 91, 181 или 360 дней.

Подробные условия представлены на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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