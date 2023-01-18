Пророчество Жириновского на 2023 год взорвало Сеть: вот что будет с Россией и Украиной

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Ушедший из жизни лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский предвидел множество политических событий, некоторые из них уже сбылись. В материале Сиб.фм публикуем предсказания политика на 2023 год для России и Украины.

Пророчество о начале частичной мобилизации

Еще при жизни политический деятель говорил о том, что прошедший 2022 год будет тяжелым и практически точно назвал дату начала спецоперации на Украине, которая отличается от реальной всего на пару дней — 22 февраля 2022 года. Спецоперация, напомним, началась 24 февраля 2022 года.

На вопросы о том, как ему удается так точно прогнозировать события, Владимир Вольфович отвечал, что имеет достаточный объем знаний и обладает аналитическими способностями для оценки происходящего в мире. Также он подчеркивал, что всегда говорит то, что считает нужным.

Все утихнет к марту 2024 года

Скончавшийся лидер ЛДПР говорил и о событиях на Украине. С начала частичной мобилизации в интернете обсуждается одно высказывание политика, когда он заявил, что нужно подождать до 19 сентября, когда «всё затихнет, все заглохнет до марта 2024-го».

«Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — так сказал Жириновский в одном из ток-шоу 14 лет назад.

То, что произойдет в марте 2024 года, остается загадкой. Если следовать этому предсказанию, то в 2023 году ожидается затишье, которое на самом деле может оказаться страшным затишьем перед бурей и прервется в марте 2024 года, когда конфликт разгорится с новой силой.

Борьба с терроризмом и природные катаклизмы

«Век борьбы с терроризмом, самое плохое все случится именно в XXI веке. Планета уже истощена, мы все выжали, мы выкачали нефть, уголь, леса горят, экология...Страшные болезни и катаклизмы ждут нас в будущем, поэтому надо быть хорошо подготовленными к этому. И Россия — единственная страна в мире, которая выиграет в этой ситуации», — говорил Владимир Жириновский во время одного из своих выступлений в далеком 2003 году.

Предсказания на 2036 год

Судьбоносным и переломным в истории Жириновский также называл 2036 год. По его словам, к этому времени будут отменены визы между Россией, Сирией, Турцией, Ираком и Ираном. Эти государства образуют мощный союз. Также к этому времени наличные деньги полностью уйдут из обращения, а россияне забудут такое понятие, как пенсия.

Также Жириновский считал, что к 2036 году пройдет всеобщая компьютеризация и чипирование. Канут в прошлое документы на бумажном носителе — паспорта, СНИЛСы, полисы и многое другое — все данные о гражданах будут храниться на специальной карточке и в электронном виде. По словам Жириновского, к 2036 году человечество, наконец, достигнет небывалого технического прогресса и расстояния, вообще перестанут быть проблемой.

Ранее, Сиб.фм опубликовал крылатые фразы, которыми запомнился лидер партии ЛДПР. В КПРФ рассказали, что будет с политической партией после смерти Владимира Вольфовича, а также новосибирский депутат от Лебедев объявил себя новым Жириновским.