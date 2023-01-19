Кошки видят тонкие миры: вот как ведут себя домашние животные перед смертью хозяев

Фото: pixabay.com
Кошачье племя сопровождает человеческую жизнь с древности. Наблюдая за милыми пушистиками, любой заводчик видит, насколько развита у них интуиция. Обладая неким «шестым чувством», они откуда-то узнают о предстоящей беде, которая скоро произойдёт с хозяином и показывают это своим поведением.
Если бы кошки, да и другие домашние питомцы, умели говорить, человеку было бы проще с ними коммуницировать. Пока вербальная форма общения с животными нам не доступна, можно по поведению зверей понять, что они испытывают.
Не секрет, что кошки, подолгу проживающие рядом с человеком, первыми замечают малейшие изменения его здоровья и душевного состояния. Медицина объясняет это тем, что состав крови заболевшего человека становится другим, и кошка реагирует на новый запах.
Кроме того, нередки случаи, когда, понимая, что любимый хозяин скоро уйдёт в мир иной, кошки переживают и пытаются по-своему сказать об этом людям. Поведение обеспокоенного животного сразу меняется:
· не находит себе места;
· бегает по дому,
· истошно кричит,
· отказывается от еды;
· заболевает без видимых причин.
Ветеринарам известно немало случаев, когда собака узнаёт о почившем владельце прежде, чем печальную новость сообщат из госпиталя родственникам покойного. Такой дар предвидения событий сродни мистике. И неважно, как далеко находится владелец от четвероногого друга. Причём животное улавливает не только естественную, но и насильственную смерть любимого хозяина.
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