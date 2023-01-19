Кошки видят тонкие миры: вот как ведут себя домашние животные перед смертью хозяев

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Кошачье племя сопровождает человеческую жизнь с древности. Наблюдая за милыми пушистиками, любой заводчик видит, насколько развита у них интуиция. Обладая неким «шестым чувством», они откуда-то узнают о предстоящей беде, которая скоро произойдёт с хозяином и показывают это своим поведением.

Невербальные сигналы

Если бы кошки, да и другие домашние питомцы, умели говорить, человеку было бы проще с ними коммуницировать. Пока вербальная форма общения с животными нам не доступна, можно по поведению зверей понять, что они испытывают.

Тесная связь

Не секрет, что кошки, подолгу проживающие рядом с человеком, первыми замечают малейшие изменения его здоровья и душевного состояния. Медицина объясняет это тем, что состав крови заболевшего человека становится другим, и кошка реагирует на новый запах.

Кроме того, нередки случаи, когда, понимая, что любимый хозяин скоро уйдёт в мир иной, кошки переживают и пытаются по-своему сказать об этом людям. Поведение обеспокоенного животного сразу меняется:

· не находит себе места;

· бегает по дому,

· истошно кричит,

· отказывается от еды;

· заболевает без видимых причин.

Почует на любом расстоянии

Ветеринарам известно немало случаев, когда собака узнаёт о почившем владельце прежде, чем печальную новость сообщат из госпиталя родственникам покойного. Такой дар предвидения событий сродни мистике. И неважно, как далеко находится владелец от четвероногого друга. Причём животное улавливает не только естественную, но и насильственную смерть любимого хозяина.