Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске 7-летний мальчик пострадал в аварии

Фото В Новосибирске 7-летний мальчик пострадал в аварии
Фото В Новосибирске 7-летний мальчик пострадал в аварии

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске ребёнок пострадал в результате ДТП.

В Новосибирске в результате аварии пострадал семилетний мальчик. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в четверг вечером, 19 января.

По данным ГИБДД, автомобили Nissan Sunny и Toyota Vitz столкнулись на улице Первомайской.

За рулём Nissan был 33-летний мужчина, пострадавший ребёнок находился в Toyota, которой управляла 31-летняя женщина, рассказали в ГИБДД. Мальчика госпитализировали с травмами, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске разыскивают женщину, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Авария произошла в среду, 18 января, в Октябрьском районе. В районе остановки Высоцкого женщина за рулём белого автомобиля неизвестной марки сбила пенсионерку. Пострадавшая из-за перенесённого стресса забыла детали инцидента, говорит её родственница.

Напомним, накануне двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15151
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
14362
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
12157
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9360
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8295
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8249
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
7937
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной