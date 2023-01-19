В Новосибирске 7-летний мальчик пострадал в аварии

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске ребёнок пострадал в результате ДТП.

В Новосибирске в результате аварии пострадал семилетний мальчик. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в четверг вечером, 19 января.

По данным ГИБДД, автомобили Nissan Sunny и Toyota Vitz столкнулись на улице Первомайской.

За рулём Nissan был 33-летний мужчина, пострадавший ребёнок находился в Toyota, которой управляла 31-летняя женщина, рассказали в ГИБДД. Мальчика госпитализировали с травмами, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске разыскивают женщину, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Авария произошла в среду, 18 января, в Октябрьском районе. В районе остановки Высоцкого женщина за рулём белого автомобиля неизвестной марки сбила пенсионерку. Пострадавшая из-за перенесённого стресса забыла детали инцидента, говорит её родственница.

Напомним, накануне двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске.