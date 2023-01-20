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Когда наступит год Черного Водяного кролика 2023 по китайскому календарю

Фото Когда наступит год Черного Водяного кролика 2023 по китайскому календарю
Фото Когда наступит год Черного Водяного кролика 2023 по китайскому календарю

Фото: pixabay.com, https://ru.freepik.com/author/freepik

Новый 2023 год по традиционному календарю уже вступил в свои права. Но по канонам восточного (китайского) календаря мы ещё живём в старом году. Зато есть время подготовиться к встрече Черного Кролика – хозяина 2023 года.

Встречаем Кролика в конце января

Основатели китайского календаря — китайцы искренне верят, что характеры животных (символов года) значительно влияют на течение человеческой жизни в конкретный период. Следуя этому убеждению, можно предположить, что в год спокойного и мирного Кролика на Земле не должно происходить масштабных войн, засух и прочих неприятностей.

Начало года Кролика в 2023 наступает 22 января. Этот период совпадает со вторым новолунием, которое наступает сразу после зимнего солнцестояния.

Фото Когда наступит год Черного Водяного кролика 2023 по китайскому календарю 2

Чего ждать от китайского Кролика?

Кролик – пушистый и милый зверек, но он способен и поцарапать острыми когтями, поясняют зоологи. Можно наблюдать, как падая, животное легко переворачивается на лапы и не причиняет себе увечий. Именно за эти качества китайцы любят 2023 год.

Восточные эзотерики уверены, что год Кролика — один из самых благоприятных периодов для жизни и благополучия людей. По преданиям, в этот год на Земле царит счастье, спокойствие и любовь. Также в этот период ожидается гармония в людских душах и умиротворенность в природе.

2023 год в моменте

В текущий момент миром всё ещё правит Тигр. По древним преданиям китайцев, в этот год на Земле больше энтузиазма, импульсивности и безрассудства. Судя по происходящим событиям, последние два понятия – прямо в точку. В год Тигра жизнь становится интересной, но беспокойной, непредсказуемой.

Кроме того, Тигр способствует борьбе с «авторитетами» и правящими цивилизациями, сложившимися в мире – и снова мы видим, что в этом году как раз и началась эта борьба.

Фото Когда наступит год Черного Водяного кролика 2023 по китайскому календарю 3

2023 год с Кроликом

Год Кролика считается удачным для новых романтических знакомств, женитьбы и рождения (зачатия) ребенка. Рекомендуется проводить больше времени с семьей и близкими, в идеале – полностью посвятить себя им в этом году. Однако следует присмотреться и к своему психологическому и моральному самочувствию.

Что касается политических событий, то Водяной Кролик относится к стихии Воды. Можно сказать, что это так называемая «мягкая сила», способная прекратить большинство конфликтов путем дипломатии.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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