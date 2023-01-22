Бастрыкин поручил возбудить дело о лишении жилья 91-летней женщины с инвалидностью в Новосибирской области

Фото: СКР

Пожилая жительница Новосибирской области лишилась единственного жилья три года назад, однако виновных в этом не наказали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 91-летнюю жительницу Новосибирской области обманом лишили жилья. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в 2020 году родственники бывшего мужа пенсионерки присвоили себе её единственное жильё и похитили документы.

«Пожилая женщина является инвалидом, ее левая рука не двигается после нападения собаки крупной породы, принадлежащей указанным гражданам. Неоднократные обращения в правоохранительные органы результата не дают, а виновные лица к ответственности не привлечены», — сказано в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и отчитаться о поручении о возбуждении дела. Центральный аппарат ведомства взял инцидент на свой контроль.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал отчёт о ситуации со вспышкой кори в Новосибирске.