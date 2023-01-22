В небе над Новосибирском можно увидеть сближение Венеры и Сатурна

Фото: Stellarium

Астрономическое явление новосибирцы смогут наблюдать 23 января.

Новосибирцы 22 и 23 января могут наблюдать сближение Венеры и Сатурна. Об этом сообщили в Большом Новосибирском планетарии. Явление будет заметно после захода Солнца в небе в юго-западном направлении. В планетарии подробно рассказали, как не пропустить сближение планет.

«С середины января Венера блистательной яркой звездой хорошо видна невысоко над горизонтом. Присмотревшись, рядом с ней можно найти и более слабую, но различимую белую точку Сатурна. Примечательно, что в воскресенье он будет располагаться еще чуть выше Венеры, но уже в понедельник окажется правее и немного ниже нее, постепенно все раньше покидая наше вечернее небо», — рассказали в Большом Новосибирском планетарии.

Увидеть явление можно невооружённым взглядом в случае, если небо будет ясным.

Ранее в планетарии рассказали, что в небе над Новосибирском сегодня можно увидеть пролёты Международной космической станции с Анной Кикиной на борту. Таких пролётов в ближайшее время ожидается несколько вплоть до 4 февраля.

Напомним, ранее космонавт Анна Кикина из Новосибирска провела экскурсию по МКС.