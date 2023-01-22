Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиск 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиск 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиск 11-летнего мальчика

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропал 11-летний ребёнок.

В Новосибирске пропал 11-летний Рахматулло Хасанов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

По данным волонтёров, ребёнок пропал без вести сегодня, 22 января. Сообщается, что мальчик ушёл из дома в Заельцовском районе в неизвестном направлении и не вернулся.

В соцсетях поисково-спасательного отряда объявили срочный сбор желающих помочь в розыске пропавшего ребёнка. Подробную информацию о месте и времени можно найти здесь.

Приметы ребёнка: рост 120 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Он был одет в черно-красную куртку, черные штаны, черные сапоги, черную шапку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11237
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9850
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9312
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9099
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8354
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8221
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7842
Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака