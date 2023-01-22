В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиск 11-летнего мальчика

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропал 11-летний ребёнок.

В Новосибирске пропал 11-летний Рахматулло Хасанов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

По данным волонтёров, ребёнок пропал без вести сегодня, 22 января. Сообщается, что мальчик ушёл из дома в Заельцовском районе в неизвестном направлении и не вернулся.

В соцсетях поисково-спасательного отряда объявили срочный сбор желающих помочь в розыске пропавшего ребёнка. Подробную информацию о месте и времени можно найти здесь.

Приметы ребёнка: рост 120 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Он был одет в черно-красную куртку, черные штаны, черные сапоги, черную шапку.