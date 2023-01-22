В Новосибирске продают 7-комнатную квартиру с казино за 70 млн

Фото: «Авито»

В Новосибирске в элитном жилом комплексе продают квартиру с хамамом и казино.

Квартиру с семью комнатами выставили на продажу в Новосибирске. Объявление появилось на сайте «Авито». Элитное жильё находится в ХК «Александровский сад» в центре города.

В объявлении сказано, что в квартире площадью 385 квадратных метров есть угловая гостиная с лаунж-зоной и видом на город, кабинет, казино, хамам, сауна, спортивная комната и многое другое.

Сообщается также, что детали интерьера выполнены по большей части из натурального камня и дерева с добавлением серебра и золота.

«В квартире продуманная планировка, грамотное зонирование — задействована вся площадь, при этом, сохранены внутренние объемы. Организованы все необходимые для комфортного проживания комнаты. Жилая часть включает в себя три мастер-блока, состоящих из спальни, личного санузла и гардеробной», — сказано в описании квартиры.

Стоимость квартиры — 70 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске самую дорогую квартиру продали за 50 млн.