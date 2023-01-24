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Названа личность изображённого на памятнике с «Мерседесом» в Новосибирске мужчины

Фото Названа личность изображённого на памятнике с «Мерседесом» в Новосибирске мужчины
Фото Названа личность изображённого на памятнике с «Мерседесом» в Новосибирске мужчины

ФОТО: JAPAN CAT / 2ГИС

Ставший популярным памятник на новосибирском кладбище посвящён местному бизнесмену.

Надгробный памятник с изображённым мужчиной и автомобилем «Мерседес» посвящён бизнесмену из 90-х Борису Чубарову. Об этом сообщило издание fb.ru.

Ранее в соцсетях распространяли фото памятника, находящегося на Колхидском кладбище Новосибирска. Монумент стал известным на всю страну благодаря подборкам подобных изваяний в честь криминальных авторитетов.

В СМИ сообщили, что Борис Чубаров начал становление как бизнесмен с продажи газированной воды. Благодаря этому он стал известен в узких кругах как «Боря-Газировка» и «Газировщик».

Кроме того, Чубаров занимался игорным бизнесом и был владельцем нескольких точек общепита.

Напомним, ранее под Новосибирском установили памятник из автомобилей в честь жертв ДТП.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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