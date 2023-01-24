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В Новосибирске начата процедура банкротства сети «Дядя Дёнер»

Фото В Новосибирске начата процедура банкротства сети «Дядя Дёнер»
Фото В Новосибирске начата процедура банкротства сети «Дядя Дёнер»

Фото: BFM-Новосибирск

В отношении новосибирской сети закусочных «Дядя Дёнер» введено наблюдение.

Процедура банкротства сети закусочных «Дядя Дёнер» начата в Новосибирске. Введено наблюдение в отношении компании, сказано на сайте областного Арбитражного суда. Федеральная налоговая служба подала иск о несостоятельности компании осенью прошлого года из-за задолженности на сумму больше 2 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что подать на «Дядя Денер» в суд планируют Сбербанк и «Юнилайн Капитал Менеджмент». Компания не выплатила инвесторам 110 миллинов рублей с марта 2022 года.

По данным «Юнилайн Капитал Менеджмент», банкротство — это единственный способ для сети фастфудов вернуть долги инвесторам.

«Дядя Дёнер» открылась в Новосибирске в 2009 году. Позже филиалы заработали в других сибирских городах, среди которых Барнаул, Томск, Бийск и другие.

Напомним, ранее в Новосибирске снёсенный киоск «Дядя Дёнер» вернули на площадь Калинина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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