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В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета
Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета

Фото: zsnso.ru

Более ста предпринимателей, бухгалтеров, представителей общественных организаций бизнеса стали участниками круглого стола, состоявшегося 24 января в Заксобрании Новосибирской области.

Темой для обсуждения стало введение института Единого налогового учета. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2023 года все налогоплательщики перешли на единый налоговый счет (ЕНС). Так что рекордное количество представителей бизнеса за круглым столом закономерно. Кроме того, в режиме видео-конференцсвязи в обсуждении приняли участие предприниматели из всех районов области.

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета 2

Приветствуя участников, Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимикив поблагодарил предпринимателей за то, что в сегодняшней ситуации в значительной степени благодаря им, малому и среднему бизнесу, Новосибирская область не потеряла доходы: «Тогда как многие регионы, которые «сидели» на сырье, просели по доходам. Новосибирск даже в лучшей ситуации оказался, потому что у нас развит малый и средний бизнес, логистика. Хочу поблагодарить вас за это».

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета 3

Цель нововведений – упростить систему платежей по налогам, страховым взносам – всем перечислениям, которые выполняет налогоплательщик, отметил спикер: «Как человек, прошедший и малый, и большой, и средний бизнес, могу сравнивать. С приходом нынешнего премьера Михаила Мишустина, когда он возглавлял налоговую инспекцию, кардинально поменялись подходы. И сегодня налоговая инспекция нацелена на то, чтобы создать лучшие условия. А не так, как было 15-20 лет назад: просрочка в платежах – сразу приходили, возбуждали дело. Сегодня ситуация кардинально другая. Все нацелено на то, чтобы создать комфортные условия для бизнеса», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета 4

Суть изменений в Налоговом кодексе РФ пояснил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов. «Появилась новая статья, связанная с единым налоговым учетом. И целью ее было как раз упростить для налогоплательщика заполнение платежных поручений, упростить для бизнеса издержки, которые он нес с исполнением своих обязанностей по заполнению платежных документов. Сегодня налоговые органы, видя платеж налогоплательщика, самостоятельно, исходя из его отчетности, разносят суммы по причитающемуся тому или иному налогу. Соответственно исключаются ошибки налогоплательщика и дополнительные затраты. Также исключаем несвоевременное поступление этих денег в бюджет. У нас доходило в день до 7 миллионов невыясненных платежей. В месяц – больше 130 миллионов рублей, которые несвоевременно поступали в бюджет. Сейчас, с введением единого налогового счета, такая проблема ушла, и налоговые органы самостоятельно, по сути, за налогоплательщика производят распределение этих денег по налогам».

По оценке главы УФНС, январь показал, что «критических ошибок по данному направлению нет».

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета 5

Прозвучавшие оценки бизнеса тоже положительные. Как заметила исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Кошелева, «ЕНС — это реализация чаяний самого бизнеса — заполнять платежную документацию один раз за единый платеж, а не тонуть в бумагах, как это порой бывает» .

«Единый налоговый счет — хороший подарок предпринимателям, – считает Уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, выступивший соорганизатором мероприятия. — Предприниматели оформляли 15 платежек, некоторые до ста. Можно представить работу несчастного бухгалтера, не дай Бог, ошибется, бывало такое. А сейчас платежка одна! Призываю бизнес, бухгалтеров не бояться переходить на ЕНС».

Тем не менее, для освоения Единого налогового счета определен краткий переходный период, а именно: до конца марта к должникам не будут применяться меры взыскания.

Фото В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета 6

«Любой новый механизм требует донастройки, – констатировала вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко. – Наша задача – не только максимально широко осветить и информировать налогоплательщиков, предпринимателей об этом новом механизме, но получить вопросы, анализ которых позволит донастроить налоговый механизм. И районы мы пригласили для этого – чтобы получить информацию и сформулировать вопросы, которые возникают в том числе на муниципальном уровне. Возникающие проблемы мы уже обсуждали на площадке федеральной налоговой службы. Сегодня они аккумулируют у себя все вопросы, которые требуют систематической донастройки, и своевременно информируют об этом федеральные органы в Москве, чтобы реагировать на них с точки зрения законодательной инициативы. Мы, депутаты Заксобрания, всегда готовы к сотрудничеству», – заверила Ирина Диденко.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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