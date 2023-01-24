В Заксобрании Новосибирской области прошел круглый стол на тему введения института Единого налогового учета

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Более ста предпринимателей, бухгалтеров, представителей общественных организаций бизнеса стали участниками круглого стола, состоявшегося 24 января в Заксобрании Новосибирской области.

Темой для обсуждения стало введение института Единого налогового учета. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2023 года все налогоплательщики перешли на единый налоговый счет (ЕНС). Так что рекордное количество представителей бизнеса за круглым столом закономерно. Кроме того, в режиме видео-конференцсвязи в обсуждении приняли участие предприниматели из всех районов области.

Приветствуя участников, Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимикив поблагодарил предпринимателей за то, что в сегодняшней ситуации в значительной степени благодаря им, малому и среднему бизнесу, Новосибирская область не потеряла доходы: «Тогда как многие регионы, которые «сидели» на сырье, просели по доходам. Новосибирск даже в лучшей ситуации оказался, потому что у нас развит малый и средний бизнес, логистика. Хочу поблагодарить вас за это».

Цель нововведений – упростить систему платежей по налогам, страховым взносам – всем перечислениям, которые выполняет налогоплательщик, отметил спикер: «Как человек, прошедший и малый, и большой, и средний бизнес, могу сравнивать. С приходом нынешнего премьера Михаила Мишустина, когда он возглавлял налоговую инспекцию, кардинально поменялись подходы. И сегодня налоговая инспекция нацелена на то, чтобы создать лучшие условия. А не так, как было 15-20 лет назад: просрочка в платежах – сразу приходили, возбуждали дело. Сегодня ситуация кардинально другая. Все нацелено на то, чтобы создать комфортные условия для бизнеса», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Суть изменений в Налоговом кодексе РФ пояснил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов. «Появилась новая статья, связанная с единым налоговым учетом. И целью ее было как раз упростить для налогоплательщика заполнение платежных поручений, упростить для бизнеса издержки, которые он нес с исполнением своих обязанностей по заполнению платежных документов. Сегодня налоговые органы, видя платеж налогоплательщика, самостоятельно, исходя из его отчетности, разносят суммы по причитающемуся тому или иному налогу. Соответственно исключаются ошибки налогоплательщика и дополнительные затраты. Также исключаем несвоевременное поступление этих денег в бюджет. У нас доходило в день до 7 миллионов невыясненных платежей. В месяц – больше 130 миллионов рублей, которые несвоевременно поступали в бюджет. Сейчас, с введением единого налогового счета, такая проблема ушла, и налоговые органы самостоятельно, по сути, за налогоплательщика производят распределение этих денег по налогам».

По оценке главы УФНС, январь показал, что «критических ошибок по данному направлению нет».

Прозвучавшие оценки бизнеса тоже положительные. Как заметила исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Кошелева, «ЕНС — это реализация чаяний самого бизнеса — заполнять платежную документацию один раз за единый платеж, а не тонуть в бумагах, как это порой бывает» .

«Единый налоговый счет — хороший подарок предпринимателям, – считает Уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, выступивший соорганизатором мероприятия. — Предприниматели оформляли 15 платежек, некоторые до ста. Можно представить работу несчастного бухгалтера, не дай Бог, ошибется, бывало такое. А сейчас платежка одна! Призываю бизнес, бухгалтеров не бояться переходить на ЕНС».

Тем не менее, для освоения Единого налогового счета определен краткий переходный период, а именно: до конца марта к должникам не будут применяться меры взыскания.

«Любой новый механизм требует донастройки, – констатировала вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко. – Наша задача – не только максимально широко осветить и информировать налогоплательщиков, предпринимателей об этом новом механизме, но получить вопросы, анализ которых позволит донастроить налоговый механизм. И районы мы пригласили для этого – чтобы получить информацию и сформулировать вопросы, которые возникают в том числе на муниципальном уровне. Возникающие проблемы мы уже обсуждали на площадке федеральной налоговой службы. Сегодня они аккумулируют у себя все вопросы, которые требуют систематической донастройки, и своевременно информируют об этом федеральные органы в Москве, чтобы реагировать на них с точки зрения законодательной инициативы. Мы, депутаты Заксобрания, всегда готовы к сотрудничеству», – заверила Ирина Диденко.