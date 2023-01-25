Секрет фирмы: эксперт рассказал, как открыть автомойку

Фото: ДримТрейд

Принятие решения об открытии мойки автомобилей считается дальновидным по нескольким причинам. Предприятие признано устойчивым со стабильным доходом, начать дело под силу начинающему предпринимателю. Многие потребители воочию видели очереди из машин, ожидающих обслуживание на мойке. Только по одному этому фактору уже можно сказать, что автомойка представляет собой услуги, которые пользуются гарантированным спросом.

Положительные моменты, свидетельствующие о том, что открывать такой бизнес выгодно

Предприятие привлекательно в плане вложения финансовых средств и ликвидности. Эти моменты считаются наиважнейшими в любом деле, в частности, для автомойки как собственного бизнеса. При вероятном экономическом кризисе данные качества являются важными. Реальное производство – надежная инвестиция.

Независимо от того, как в дальнейшем будет складываться ситуация, ликвидность автомоечного предприятия остается высокой. Говоря другими словами, средства, которые были инвестированы в прибыльное дело, при финансовом кризисе не будут потеряны.

Бизнес прост в управлении. Управлять данным производством несложно в силу его направленности. Сложные технические процессы в мытье автомобилей не предусмотрены, отсутствует зависимость от поставщиков как в компаниях с другой направленностью. Подходящий персонал нейти легко, так как особых навыков в этом деле не требуется.

Также для владельца автомойки не нужны специальные знания технического плана. По этим причинам открытие автомойки становится привлекательной идеей для начинающих предпринимателей.

На вопрос о том, что нужно для открытия автомойки, в нескольких словах можно ответить так, то есть требуются:

зарегистрированный бизнес;

выбор места;

аренда или покупка площади;

закупка оборудования;

оформление в госструктурах;

поиск поставщиков;

рентабельность, которая будет находиться на высоком уровне.

Статистические данные по большинству автомобильных моек говорят о том, что в данном бизнесе рентабельность по минимуму бывает 30%. В большинстве случаев этот показатель намного выше. Это обусловлено тем, что денежные затраты, накладные расходы собственника бизнеса небольшие, состоят из немногих пунктов:

заработная плата для работников;

оплата коммунальных счетов;

обязательства по налогообложению;

если помещение и земельный участок в аренде, то выплата арендных счетов.

Выводы

Открытие собственного дела по мойке автомобилей будет выгодным и рентабельным при минимальных вложениях, расходах, опыте в ведении бизнеса. Предприятие относится к внесезонным. Мыть машину необходимо независимо от того, на улице зима или лето. Кроме того, востребованность в такого рода обслуживании автомобилей существует каждый день, в любое время суток.

Поэтому ответ на вопрос о выгодности открытия автомобильной мойки положительный. Сложно представить себе ситуацию, когда на таком предприятии не будет клиентов, главное – правильно организовать работу и сформировать отношение к посетителям. Важным аспектом при поиске места перед организацией бизнеса является близость к автозаправочным станциям и СТО. Грамотно и удачно выбранное месторасположение обеспечивает половину успешности предприятия (в нужном месте и в нужный час). Также автомойка будет кстати недалеко от крупного торгового центра или вблизи оживленной трассы. Здесь необходимо подумать о маркетинге, поставить рекламные щиты. Посетители супермаркетов, направляясь за покупками, перед этим поставят машину на мойку, чтобы после отправиться на чистой машине далее.