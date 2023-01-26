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общество

В Новосибирске девушка пожаловалась на тараканов и грязь в сауне

Фото В Новосибирске девушка пожаловалась на тараканов и грязь в сауне
Фото В Новосибирске девушка пожаловалась на тараканов и грязь в сауне

Фото: Pixabay.com

Жительница Новосибирска заявила об антисанитарии в сауне.

В Новосибирске местная жительница после посещения сауны на улице Титова заявила об антисанитарии в заведении. Об этом девушка написала в отзыве на сервисе Flamp.

По словам сибирячки, в сауне она увидела тараканов и грязную воду.

«Нам ответили: что вы хотите, вы же в подвальном помещении! Ну конечно, логично. В любом подвале положено сидеть с тараканами в обнимку! Я и не знала», — написала недовольная посетительница сауны, поставив заведению две звезды на сервисе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске посетительница секции джампинга оставила недовольный отзыв на сайте Flamp. По словам девушки, тренеры снимают их занятия на видео. Девушка написала, что тренеры не следят за техникой исполнения прыжков, но вместо этого снимают занятия на видео. Как считает автор отзыва, это значит, что потом запись могут опубликовать в соцсетях без разрешения участниц занятия.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных бродячих собак.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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