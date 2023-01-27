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общество

Самарские врачи спасли полуторагодовалого ребенка с сильными ожогами

Фото Самарские врачи спасли полуторагодовалого ребенка с сильными ожогами
Фото Самарские врачи спасли полуторагодовалого ребенка с сильными ожогами

Freepik, authors: StockPlanets

Самарские врачи спасли полуторагодовалого малыша, который поступил в больницу с ожогом 35% поверхности тела.

Врачи ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова спасли полуторагодовалого мальчика, который поступил в больницу с ожогом 35 % поверхности тела, пишет sovainfo.ru.

Заведующий ожоговым отделением Иосиф Новиков рассказал, что ребенок поступил в медучреждение с инфицированным ожогом туловища и нижних конечностей. Медики стразу же провели местное лечение ран повязочным способом.

Специалист добавил, что малышу не потребовалась пересадка кожи. Он полностью поправился, все раны у него зажили самостоятельно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже вернулся из больницы домой.

Напомним, новосибирские хирурги спасли двухлетнюю девочку с патологией лёгкого на миллион.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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спасли ребёнка
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