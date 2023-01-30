Пожилая жительница Новосибирска погибла при падении с пятого этажа

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пенсионерка разбиралась при падении с высоты.

В Новосибирске пожилая женщина погибла при падении из окна на пятом этаже жилого дома. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла в доме №6 по улице Герцена в Кировском районе. Сообщается, что женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 20 января 16-летняя девочка упала с высоты на проходившего мимо юношу. Оба скончались от полученных травм: несовершеннолетняя умерла на месте, парень — в реанимации. После трагедии недалеко от дома появился стихийный мемориал, на который местные жители несли цветы.

Напомним, в начале января в Новосибирске 17-летний парень выпал из окна многоэтажного дома.