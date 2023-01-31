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Отжать не получится. Что означает ошибка UE на стиральной машине

Фото Отжать не получится. Что означает ошибка UE на стиральной машине
Фото Отжать не получится. Что означает ошибка UE на стиральной машине

Фото: ДримТрейд

Современная техника обладает способностью самодиагностики и сообщения своему владельцу о возникшей проблеме. Зная, что обозначает кодировка ошибки, пользователь сможет понять, что же именно произошло с агрегатом.

Так, ошибка UE на стиральной машине LG говорит о невозможности запуска режима «отжим». При возникновении подобной проблемы вода из барабана будет слита, а процесс стирки ограничится только ополаскиванием.

За счёт расположенного внутри стиральных машин LG датчика Холла осуществляется контроль и регулировка барабана. Отслеживая вибрации, датчик может замедлить вращение детали при превышении определённой нормы. Блок управления стиральной машины получает указания о выполнении перераспределения белья, добирает воду и переходит на малые обороты работы.

В каких случаях появляется ошибка

UE может появляться в двух вариантах:

1. uE – указывает на приостановку отжима. В это время машина занята перераспределением вещей в барабане с целью балансировки.

2. UE – вариант ошибки, сигнализирующий, что техника предприняла попытки балансировки барабана, однако завершить процедуру не получается.

Если у машины не имеется дисплея, то при ошибке будут включены все световые индикаторы.

Причины проблемы, связанной с перегрузкой барабана стиральной машины

Наиболее простой вариант – много вещей, загруженных в барабан. В этом случае техника не сломана, нужно просто сбавить часть белья. Если белья загружено мало, то техника тоже исправна, но просигнализирует об этом. При неравномерном распределении вещей в барабане также последует соответствующий сигнал.

Возможны и ситуации, при которых техника установлена неверно. При перекосе стиральной машины поступит сигнал о невозможности выполнить поставленную задачу. Эту проблему можно решить самостоятельно, поставив технику на ровную поверхность. Возможен износ оборудования (в частности, страдает подшипник или приводной ремень). Мог произойти сбой в управляющем блоке. Такие случаи могут требовать вмешательства квалифицированных специалистов.

Как можно решить часть проблем своими силами

При ошибке в распределении белья необходимо дождаться снятия блокировки дверцы машины и перераспределить вещи вручную. Затем запускают наиболее короткий цикл с отжимом. Можно и загрузить машинку повторно, положив в неё иные вещи.

Перезагрузить блок управления возможно, выключив агрегат на полчаса. Через полчаса техника снова включается в сеть. Этого времени должно хватить, чтобы блок выполнил перезагрузку и включился в обычном режиме работы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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