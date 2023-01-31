Отжать не получится. Что означает ошибка UE на стиральной машине

Фото: ДримТрейд

Современная техника обладает способностью самодиагностики и сообщения своему владельцу о возникшей проблеме. Зная, что обозначает кодировка ошибки, пользователь сможет понять, что же именно произошло с агрегатом.

Так, ошибка UE на стиральной машине LG говорит о невозможности запуска режима «отжим». При возникновении подобной проблемы вода из барабана будет слита, а процесс стирки ограничится только ополаскиванием.

За счёт расположенного внутри стиральных машин LG датчика Холла осуществляется контроль и регулировка барабана. Отслеживая вибрации, датчик может замедлить вращение детали при превышении определённой нормы. Блок управления стиральной машины получает указания о выполнении перераспределения белья, добирает воду и переходит на малые обороты работы.

В каких случаях появляется ошибка

UE может появляться в двух вариантах:

1. uE – указывает на приостановку отжима. В это время машина занята перераспределением вещей в барабане с целью балансировки.

2. UE – вариант ошибки, сигнализирующий, что техника предприняла попытки балансировки барабана, однако завершить процедуру не получается.

Если у машины не имеется дисплея, то при ошибке будут включены все световые индикаторы.

Причины проблемы, связанной с перегрузкой барабана стиральной машины

Наиболее простой вариант – много вещей, загруженных в барабан. В этом случае техника не сломана, нужно просто сбавить часть белья. Если белья загружено мало, то техника тоже исправна, но просигнализирует об этом. При неравномерном распределении вещей в барабане также последует соответствующий сигнал.

Возможны и ситуации, при которых техника установлена неверно. При перекосе стиральной машины поступит сигнал о невозможности выполнить поставленную задачу. Эту проблему можно решить самостоятельно, поставив технику на ровную поверхность. Возможен износ оборудования (в частности, страдает подшипник или приводной ремень). Мог произойти сбой в управляющем блоке. Такие случаи могут требовать вмешательства квалифицированных специалистов.

Как можно решить часть проблем своими силами

При ошибке в распределении белья необходимо дождаться снятия блокировки дверцы машины и перераспределить вещи вручную. Затем запускают наиболее короткий цикл с отжимом. Можно и загрузить машинку повторно, положив в неё иные вещи.

Перезагрузить блок управления возможно, выключив агрегат на полчаса. Через полчаса техника снова включается в сеть. Этого времени должно хватить, чтобы блок выполнил перезагрузку и включился в обычном режиме работы.