Итальянская мода в Сибири: Perfect Style завершает зимний сезон скидками на коллекцию верхней одежды

Фото: Perfect style

Наступил февраль, а это означает, что зимний сезон подходит к концу. Пока мы все с нетерпением ожидаем наступления весны, бренд Perfect style спешит порадовать покупателей скидками на коллекцию зимней верхней одежды. Основательница Perfect style, телеведущая Светлана Манина рассказала об истории развития галереи, актуальных трендах и преимуществах коллекции.

Компания имеет за плечами 15 летний опыт работы с итальянскими брендами одежды, обуви и аксессуаров. В 2013 году галерея получила звание фэшн-проекта года в рамках премии Luxury Lifestyle Awards. Тогда же её включили в топ-200 крупнейших мультибрендовых магазинов моды и аксессуаров России. Сегодня Perfect style можно увидеть в итальянском издании Black Book of retail Russia и на ежегодной премии журнала «Дорогое Удовольствие». Магазин расположен в удобной локации, в самом центре Новосибирска, где на двух этажах представлены итальянские бренды одежды, обуви и аксессуаров.

Важно отметить, что галерея представляет только оригинальные бренды. Сегодня она сотрудничает с 50-тью всемирно признанными премиальными марками, среди котрых La Perla, Plein Sport, Barbed, Paolo Moretti, Bisibiglio, Gemma, Blumarine, Cerruti 1881 и Naumi, которые с регулярным постоянством пополняются новыми именами.

Галерея как люксовый бренд следит не только за актуальностью моделей одежды, но и за мировыми тенденциями развития рынка. Летом 2021 года коллекции мультибрендовой галереи Perfect Style были представлены на популярном маркетплейсе Ozon. Теперь клиенты компании получили возможность оформить заказ и получить его в ближайшем пункте выдачи по всей стране. В самой галерее также открыт пункт выдачи заказов, что позволяет доступным образом быть ближе к покупателям.

Среди классических моделей зимней одежды представлены женские и мужские пуховики из натуральных материалов (верблюжья шерсть, натуральный мех). Пуховики надёжно защищащают от непогоды, а модные фасоны позволяют подобрать вариант на любой вкус и цвет. Вы можете отдать предпочтение удлиненным или укороченным моделям прямого кроя или с запахом, выбрать вариацию с капюшоном или без. Также в наличии имеются двухсторонние пуховики, что позволяет модифицировать вещь в зависимости от настроения.

В случае, если вы желаете разнообразить свой гардероб и отвечать злободневным трендам, стоит обратить внимание на эко-шубы в базовых тонах, которые уже долгое время не теряют своей актуальности и прочно закрепились в гардеробе многих девушек. Материал появился благодаря трендам на экологичную моду и осознанное потребление. Приятно знать, что в процессе создания шубы ни одно животное не пострадало. Внешний вид такой шубы практически не отличается от натуральной, сохраняет тепло и не промокает.

Ключевыми брендами коллекции стали Tensione In и Maryley. Эклектичный дизайн с акцентом на повседневную элегантность позволяет отразить принципы итальянской моды: сочетание высокого качества и оригинальности стиля. Даже на улицах Сибири девушки смогут продемонстрировать горячий итальянский темперамент, не опасаясь замерзнуть. Эта мода как долгожданное путешествие в теплые страны, сочетающее идеи ноу-хау с использованием самых высококачественных материалов и деталей. При создании образов модельеры используют ткани с современными технологическими и цветовыми решениями, что позволяет подчеркнуть уникальность бренда и создаёт его неповторимый облик.

Обратите внимание, как коллекции Perfect style демонстрируют образ современной женщины 21-ого века, решительной и самодостаточной. Она ценит успех, но при этом, не гонится за ним. Элегантность и отсутствие пафоса, сочетание удобства и красоты, плавные линии кроя, которые аккуратно обрамляют силуэт, не перегружая образ – все это выглядит дорого и лаконично. Цель дизайнеров коллекции – создание функционального образа, подходящего для холодного времени года. Эта одежда позволит уверенно чувствовать себя на улице даже в морозы и не торопиться вернуться домой.

Perfect style

Новосибирск

Ул. Орджоникидзе, 23