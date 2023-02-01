Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика
На правах рекламы реклама

Как зарабатывать на криптовалюте

Фото Как зарабатывать на криптовалюте
Фото Как зарабатывать на криптовалюте

С момента появления первых цифровых денег прошло довольно много времени. Это был биткоин, который по-другому называют первой криптовалютой. Изначально он использовался небольшой группой энтузиастов для хранения денег. Позже биткоины получили распространение и стали использоваться для расчетных операций, обмена и международных переводов. С расширением возможностей популярность крипты начала расти. Сегодня многие пользователи и инвесторы используют онлайн криптообменник или криптобиржу для приобретения разных токенов, чтобы иметь возможность заработка на криптовалюте.

Инвестирование

Альткоины позволяют сегодня выполнять любые финансовые операции практически без каких-либо ограничений. Любой желающий сможет легко обменять фиатные деньги на существующие криптомонеты. Такие активы идеально подходят для:

  • инвестирования;
  • хранения сбережений;
  • торговли;
  • международных транзакций;
  • обменных операций;
  • майнинга.

Если вы выберете криптовалюты для инвестирования, вы имеете возможность получить хорошую прибыль в короткие сроки. Но для этого необходимо тщательно выбрать наиболее прибыльные виртуальные монеты и приобрести их в самый подходящий момент.

Прежде чем приобрести криптовалюту для инвестирования, нужно внимательно следить за курсом выбранных монет и подобрать время для выгодной покупки. Курс альткоинов меняется очень быстро, поэтому если вы вложитесь в такой актив правильно, сможете рассчитывать на солидную прибыль.

Можно также самостоятельно генерировать криптовалюту, обустроив заранее так называемую майнинг-ферму. Для этого потребуется специальное оборудование – майнеры, которые стоят недешево, но они быстро окупаются, как только вы начнете процесс генерации крипты.

Где купить криптовалюту

Приобретение токенов сегодня не составляет трудности – купить их можно через специальные онлайн-обменники или криптовалютные биржи. В первом случае вам не потребуется даже прохождение регистрации и предоставление персональных данных. Купить крипту вы сможете на любую валюту, получая средства на указанный заранее кошелек.

Также покупка виртуальных монет возможна через криптобиржи, которых сейчас очень много в Сети. Для подобной операции придется зарегистрироваться на выбранном ресурсе и открыть свою учетную запись. Также нужно пройти верификацию аккаунта и подтвердить свою личность. После этих несложных процедур вы сможете отслеживать курс интересующей криптовалюты и покупать ее через биржу. Аналогичным способом в дальнейшем вы сможете продать крипту и зафиксировать прибыль.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26090
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14627
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11058
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
10017
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9660
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9429
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8597
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку