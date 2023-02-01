Ключи от квартир в новом доме вручили новосёлам «Квартала у реки Аквамарин»

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В январе 2023 года в квартале «Аквамарин» новосёлам передали ключи от 57 квартир.

В «Квартале у реки» Аквамарин» в январе 2023 года состоялось вручение ключей от 57 квартир нового дома. Продажи стартовали в ноябре 2022 года. К тому моменту дом уже ввели в эксплуатацию, поэтому у покупателей не было рисков, связанных с нарушением сроков сдачи. На сегодняшний день ещё есть свободные варианты квартир.

Одна из счастливых новосёлов – Мария Спиридонова. Она стала владелицей двухкомнатной студии с ремонтом. Мария получила ключи 30 января и планирует переезд в ближайшее время. Девушку привлекло расположение квартала около реки и тихий район.

«Мы целенаправленно шли в «Аквамарин», так как застройщик предлагает квартиры с ремонтом. Особенно впечатлил просторный балкон – это огромный плюс», – поделилась своими впечатлениями Мария Спиридонова.

В этот же день, 30 января, ключи получила Александра Кичигина. Девушка вместе с супругом мысленно уже расставила мебель и создала уют в своей новой трёхкомнатной студии.

«Выбрали «Аквамарин», потому что он находится недалеко от центра Новосибирска. Я работаю рядом, поэтому мне эта локация подходит. Очень понравился тихий уютный двор, набережная. Рядом есть школа, детский сад, магазин. Мы выбирали квартиру с ремонтом в новом доме, и «Аквамарин» отлично подошёл. В нашей квартире много света и просторный балкон. Хотим переехать как можно скорее», – рассказала Александра Кичигина.

«Квартал у реки Аквамарин» возводят на берегу Яринского залива реки Обь в Ленинском районе Новосибирска. По проекту планирует строительство 11 домов, уже построены и введены в эксплуатацию пять из них. В квартале работает детский сад, в планах открытие ещё одного детсада и школы. На территории «Аквамарина» находится торговый центр, в котором размещён продуктовый супермаркет. В шаговой доступности расположена школа №69.

В сданном доме квартала продают квартиры с классическими планировками и студии. Площадь квартир варьируется от 34 до 81 м², стоимость – от 3,58 до 7,87 млн рублей. Подобрать наиболее комфортный вариант вы сможете на сайте «Квартала у реки Аквамарин».