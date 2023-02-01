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Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке

Фото Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке
Фото Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке

«Королевский цирк Гии Эрадзе»

4 февраля заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новосибирцам новое шоу «Бурлеск». Зрители увидят грандиозную программу, созданную на основе номеров, получившую главную цирковую награду мира.

После триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где артисты Гии Эрадзе завоевали «Золотого клоуна» Монте-Карло, коллектив приехал в столицу, где в скором времени был создан новый проект. Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги и восторженные отзывы зрителей в столичном цирке целый год! Затем артистов ждал большой всероссийский тур. Новосибирск всего лишь 11 город в грандиозном турне.

Фото Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке 2

Новосибирцы давно знакомы с творчеством Гии Эрадзе: зрители знают, ждут и любят все программы «Королевского цирка». Как и прежде, на манеж выйдут яркие звёзды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк».

В минувшую среду прошел большой закрытый пресс-показ для СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения города. Журналисты и гости, которых собралось более ста человек, смогли первыми увидеть и оценить масштабы новой программы. Впечатленные ярким показом фрагментов шоу, они долго задавали вопросы артистам и создателям проекта.

Фото Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке 3

Организаторы поделились, что в этот раз публике представят множество оригинальных номеров и больших аттракционов: экзотический аттракцион «Африка», зажигательную русскую кадриль, бесстрашных «Акробатов на встречных качелях», эквилибр на хрустальном рояле, ловких «Жонглеров на стрелах», сказочного «Пегаса», страстное танго «Гимнастов на турниках», «Бронзовые скульптуры», «Нарцисса» в колесе Сира и ещё много интересного. В финале шоу из-под купола цирка будет лить настоящий дождь, а в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» продемонстрируют сложные трюки, совершенно без страховки.

Кроме того, новосибирские зрители увидят грандиозный номер «Групповая трансформация “Фаберже”». За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», которые стали символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома.

Фото Премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» пройдёт в Новосибирском цирке 4

На манеже артистов сопроводят животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, зебры и медведи.

Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит и эксклюзивные костюмы создают невероятную сказочную атмосферу и не оставят равнодушными новосибирских зрителей.

Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей. Детям до трёх лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

Премьерные представления в Новосибирске:

4 февраля в 17.00

5 февраля в 15.00

Далее представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.

Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» royalcircusgiaeradze

Билеты онлайн:

circus-novosibirsk.ru

royalcircus.ru

+7 (383) 204-42-70

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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