Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество
На правах рекламы реклама

«Ростелеком» построил цифровую среду в новосибирских школах

Фото «Ростелеком» построил цифровую среду в новосибирских школах
Фото «Ростелеком» построил цифровую среду в новосибирских школах

Ростелеком

В Новосибирской области «Ростелеком» завершил работы по проекту «Цифровая образовательная среда». В результате 934 школьных здания региона обеспечены современной ИТ-инфраструктурой.

В школах установлен бесплатный Wi-Fi с доступом к разрешенному контенту, что позволит учащимся городов и сельской местности пользоваться одними образовательными онлайн-ресурсами и создаст равные возможности для обучения.

Для безопасности школьников на входных группах каждой школы компания смонтировала камеры видеонаблюдения. Система круглосуточно ведет запись и при необходимости может быть интегрирована с информационными ресурсами правоохранительных органов. Доступ к видеоархивам строго ограничен.

«Новосибирская область стала одним из первых российских регионов, в которых построена цифровая среда для общеобразовательных учреждений. В 2021 году Новосибирский филиал оснастил точками бесплатного доступа Wi-Fi и системами видеонаблюдения 304, а в 2022 году — 630 школьных зданий», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Реализация проекта осуществлялась в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В нем приняли участие 24 региона страны, пять из которых расположены в Сибири. Помимо Новосибирской области, в проекте приняли участие Алтай, Красноярский край, Кузбасс и Омская область.

Всего в России цифровой инфраструктурой компания оснастила 9 157 школьных зданий. Установлено свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi, смонтировано более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов.

Напомним, «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15008
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11406
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9964
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8974
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8122
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7848
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
7504
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО