Сталинградский рубеж: 80 лет со дня завершения сражения

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Новосибирская область вместе со всей страной отмечает 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве.

Сегодня, второго февраля, в день восьмидесятилетней годовщины завершения сражения под Сталинградом, руководители Новосибирской области и города Новосибирска возложили цветы к вечному огню мемориального ансамбля «Монумент Славы». В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, представители общественных организаций, ветераны и курсанты Поста № 1.

Позднее в государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоялся торжественный концерт к юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Битва, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла все вооруженные столкновения прошлых времен. Продолжавшееся 200 дней невиданное в истории войн сражение под Сталинградом закончилось 2 февраля 1943 года великой победой нашей армии, которая стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Для новосибирцев Сталинградское сражение – не просто памятная дата. В ожесточенных оборонительных и наступательных сражениях Сталинградской битвы участвовали 25 сибирских дивизий. Шесть из них стали гвардейскими.

«О самой кровопролитной битве Великой Отечественной войны, о ее решающем, судьбоносном, переломном значении в истории, о героических защитниках дома Павлова, о героизме и мужестве солдат и офицеров – участников Сталинградской битвы знал и знает в нашей стране каждый. Знает и помнит. Обязан помнить. Как обязаны помнить и ставшие знаменитыми слова испанки Долорес Ибаррури, сын которой погиб под Сталинградом – «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – отметил Андрей Шимкив. – На десятилетия, навсегда эти слова стали девизом для людей во многих странах мира, где отстаивают свою независимость и свободу. А в европейских странах стали как-то забывать и Сталинград, и Берлин, а мы помним, сколько миллионов жизней за Родину отдано, и будем помнить всегда! И сегодня величественный памятник Родины-матери на Мамаевом кургане – символ воинской доблести, мужества и единения нашего народа объединяет нас, как и все 80 лет, прошедшие со дня победного окончания Сталинградской битвы».