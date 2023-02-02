В банке Уралсиб стало больше розничных клиентов

Уралсиб

Количество розничных клиентов новосибирского отделения банка увеличилось в 1,4 раза.

Уралсиб — один из ведущих банков России. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Услуги банка представлены в в 7 федеральных округах и 45 регионах и насчитывает 222 точки продаж, 1452 банкомата и 300 платежных терминалов.

К концу 2022 года число розничных клиентов банка в Новосибирске увеличилось до 30,3 человек — на 40%. Наиболее востребованными услугами в розничном сегменте в прошлом году стали зарплатные проекты, потребительское кредитование и кредитные карты.

Рост числа розничных клиентов обусловлен привлекательными условиями кредитных программ банка, улучшением клиентского опыта по всем направлениям бизнеса, внедрением удобных цифровых сервисов и возможностей для клиентов. В рамках зарплатных проектов банк предлагает выгодные условия обслуживания как для самих компаний, так и для их работников – им доступны зарплатные карты с наиболее востребованными опциями.

«В 2022 году мы показали отличный результат – существенно нарастили базу розничных клиентов в регионе. Это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды, стремящейся повышать уровень клиентского сервиса, а также внедрению новых сервисов и улучшению продуктовой линейки», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Подробнее узнать о розничных продуктах и услугах Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.