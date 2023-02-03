Сельская ипотека поможет приобрести дом к наступлению весны

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Оформите льготную ипотеку под 3% годовых и вы сможете переехать за город и жить в своем доме, проводить больше времени на свежем воздухе и выращивать свежие продукты.

В рамках госпрограммы можно купить или построить дом в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Сумма кредита — от 500 тысяч до 3 млн рублей. Если требуется больше, то супруги могут оформить две ипотеки и получить 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 10% стоимости приобретаемого жилья. В счет него можно использовать материнский капитал, средства из федерального и местных бюджетов и от организации работодателя. Ипотека выдается на срок от 3 до 25 лет.

Напомним, госпрограмма сельской ипотеки была запущена в 2020 году. Россияне получили по ней почти 110 тысяч кредитов на 220,4 млрд рублей. Это позволило им приобрести и построить более 6 млн кв. м жилья за городом.

Получить консультацию по сельской ипотеке можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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