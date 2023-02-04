В Новосибирской области 10% жителей заявили о плохом здоровье

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Половина жителей Новосибирской области считает свое здоровье удовлетворительным, тогда как о хорошем самочувствии заявили 34% опрошенных.

Новосибирскстат опубликовал данные об отношении жителей к состоянию своего здоровья. Выяснилось, что профилактические медосмотры проходит только половина населения.

"Профилактический медицинский осмотр за последние 2 года прошли 54% женщин и 48% мужчин региона", — говорится в заключении службы статистики.

Также эксперты спросили у сибиряков, как они оценивают уровень своего здоровья. Половина респондентов настроена реалистично и выбрала ответ "Удовлетворительное". Еще 34% опрошенных жителей региона полагают, что у них хорошее здоровье.

В меньшинстве оказались те, кто выбрал "крайности".

9,3% жителей Новосибирской области оценили свое здоровье как плохое, и 4,8% — как очень хорошее.

Напомним, ранее глава батальона "Вега" из Новосибирска Андрей Панферов раскрыл спецназовский рецепт лечения гриппа и ОРВИ.